Chevrolet anticipe des ventes record de Bolt EV en 2022

General Motors a recommencé cette semaine à produire des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV à son usine d’Orion, au Michigan.

Ce retour en production se fait après plusieurs mois d’interruption en raison d’un rappel pour remplacer des batteries potentiellement défectueuses dans tous les 142 000 exemplaires fabriqués à ce jour, remplacements qui ne sont pas encore tout à fait terminés.

Les ventes ont aussi repris dernièrement et même avec ce retard, les divers problèmes d’approvisionnement et de livraison dans l’industrie ainsi que l’image un peu ternie aux yeux du grand public, la compagnie s’attend à produire et à vendre plus d’unités que jamais en 2022.

« Notre objectif est de reprendre là où nous avions laissé, voire de dépasser nos chiffres, que ce soit en termes de production ou de ventes, a déclaré le directeur du marketing de Chevrolet, Steve Majoros, dans une entrevue à Detroit Free Press. On voit tous ce qui se passe dans le marché (NDLR: des véhicules électriques) et nous pensons que les Bolt EV et Bolt EUV peuvent se propulser vers des sommets. »

Le record annuel pour la Bolt EV, établi en 2021 malgré le fameux rappel et l’arrêt temporaire des commandes, est de 24 828 unités aux États-Unis (4 668 au Canada). Un autre haut représentant de Chevrolet, Kevin Kelly, s’est dit confiant de « dépasser largement » cette marque en 2022.

Photo: Marc Lachapelle

Le constructeur assure que les Bolt EV et Bolt EUV assemblées à partir de maintenant ont toutes de nouvelles batteries exemptes des défauts précédents qui pouvaient entraîner un incendie. De nouveaux processus de fabrication ont également été mis en place et les programmes de contrôle de qualité ont été améliorés.

Par ailleurs, leur prix de détail reste plus abordable que la vaste majorité des concurrents, soit à partir de 38 198 $ pour la Bolt EV et 40 198 $ pour la Bolt EUV (transport et préparation en sus). Ce n’est pas tout : Chevrolet défraye l’installation d’une prise de recharge de niveau 2 (240 volts) au domicile des clients par l’entremise de son partenaire Qmerit. Ensuite, il suffit d’utiliser le nouveau câble de recharge à deux niveaux proposé de série avec la Bolt EUV et en option avec la Bolt EV.

Notons en terminant que la production des modèles 2023 débutera cet été. On ignore toutefois pour le moment s’il y aura des changements au menu.

