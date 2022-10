Ventes automobiles : l’industrie en baisse, les Américains remontent

Comment se porte l’industrie automobile en ce moment? Après une diminution de 12% au premier trimestre de 2022 et de 10,2% au second, les ventes de véhicules neufs au Canada ont essuyé un autre recul supérieur à 10% lors du troisième trimestre.

Plus précisément, on parle d’une baisse de 11,8%, pour un total de 387 435 unités, selon les statistiques de la firme DesRosiers Automotive Consultants. Évidemment, les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et dans la production continuent d’avoir un impact majeur.

Cela dit, les trois géants américains ont drôlement remonté la pente par rapport à la même période de 2021, où la pénurie de puces les avait frappés rapidement et durement. General Motors affiche un gain de 27,6% pour les mois de juillet à septembre 2022, notamment grâce aux camionnettes Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD qui ont connu leur meilleur résultat du troisième trimestre à vie.

Photo: Stellantis

Chez Stellantis, malgré une contre-performance de Jeep, le rebond est de 14,7%, dynamisé par Ram et Dodge, dont les ventes de Charger et Challenger explosent à l’aube de la retraite. Quant à Ford, les trois derniers mois se sont soldés par une hausse de 12,2%.

La situation est beaucoup moins reluisante ailleurs. Les ventes des constructeurs japonais Honda et Toyota, par exemple, ont chuté respectivement de 37,1% et 22,7%. Nissan a fait pire, enregistrant une baisse de 41,7%.

Également selon DesRosiers Automotive Consultants, le mois de septembre au Canada a été le pire depuis 2009, l’année de la dernière récession. Le même constat avait d’ailleurs été fait en juin.

Au final, les prévisions ne sont guère bonnes pour l’ensemble de l’année 2022. La firme d’analyse AutoForecast Solutions s’attend au plus bas total de ventes depuis 2008.

