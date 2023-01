Les ventes de véhicules neufs au Canada à leur plus bas en 13 ans

Ventes automobiles : l’industrie en baisse, les Américains remontent

Comment se porte l’industrie automobile en ce moment? Après une diminution de 12% au premier trimestre de 2022 et de 10,2% au second , les ventes de véhicules neufs au Canada ont essuyé un autre recul supérieur à 10% lors du troisième trimestre. Plus précisément, on parle d’une baisse de …