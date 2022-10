La nouvelle Honda Accord 2023 commence à se dévoiler

Le même jour où Honda célèbre le début de la production du CR-V hybride 2023 dans son usine d’Alliston, en Ontario (une première pour ce modèle au Canada), on découvre des images partielles de la nouvelle Accord 2023 qui sera dévoilée en novembre.

Pour sa 11e génération, la jadis très populaire berline intermédiaire de Honda arborera un style nettement modernisé avec une partie avant beaucoup plus attrayante. Les lignes sont plus saillantes et anguleuses, la calandre hexagonale rappelant même celle des utilitaires de la marque comme ledit CR-V et le futur Pilot 2023 (lui aussi sera dévoilé très bientôt).

À l’arrière, c’est un peu le même constat. Les feux sont parfaitement rectilignes et unis de belle façon. La nouvelle Accord s’assure de bien se démarquer non seulement de l’ancienne mais aussi de la Civic actuelle.

Photo: Honda

Cela dit, comme on peut le voir sur une autre image, la présentation intérieure sera similaire à cette dernière, avec un nouvel écran tactile au sommet de la planche de bord (pouvant atteindre 12,3 pouces, du jamais vu), un grillage horizontal en dessous qui cache les bouches de ventilation et une instrumentation repensée derrière le volant. Le nouveau système multimédia avec Google intégré, une autre première chez Honda, sera certainement apprécié.

Photo: Honda

Pas de détails techniques pour l’instant, mais il est question d’une « motorisation hybride plus dynamique et plaisante à conduire ». Les moteurs turbocompressés de 1,5 et 2 litres seront vraisemblablement de retour.

Nous aurons toutes les informations et les photos de la Honda Accord 2023 lors de son dévoilement officiel le mois prochain, alors c’est à ne pas manquer. Au fait, sa grande rivale qu’est la Toyota Camry devrait pour sa part être renouvelée pour l’année-modèle 2024.

En vidéo : Une fête surprise pour un Québécois de 82 ans et sa Honda Accord 1992