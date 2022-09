Honda nous rappelle que le nouveau Pilot 2023 s’en vient

Pour terminer son « Année du multisegment » en grand, littéralement, Honda dévoilera cet automne le Pilot de nouvelle génération. Celui-ci arrivera sur le marché canadien comme modèle 2023 à l’instar des HR-V et CR-V complètement redessinés qu’on a vus dans les derniers mois.

Encore une fois, deux images partielles nous sont montrées à l’avance afin de donner un aperçu du devant et du derrière.

Notez qu’il s’agit ici de la version TrailSport, plus axée sur la conduite hors route. Honda soutient que ce Pilot deviendra son VUS le plus robuste jamais conçu, avec des pneus tout-terrain de série, des plaques de protection en acier, une suspension adaptée à la conduite hors route et un système à quatre roues motrices aux capacités optimisées.

Photo: Honda

D’ailleurs, des tests ont été effectués sur des terrains et dans des conditions difficiles avec le nouveau Pilot TrailSport, comme on peut le voir sur d’autres images rendues publiques par le constructeur.

Ce véhicule se veut une riposte directe aux Ford Explorer Timberline, GMC Acadia AT4, Kia Telluride X-Line et Nissan Pathfinder Rock Creek, sans parler du Jeep Grand Cherokee L.

Photo: Honda

Bien que Honda ne révèle pas encore l’intérieur, les ressemblances extérieures entre le Pilot 2023 et le CR-V 2023 nous amènent à penser que le premier aura un aménagement similaire à celui de son petit frère, avec un nouvel écran central qui s’élève au sommet de la planche de bord et ce long grillage horizontal en dessous qui dissimule habilement les bouches de ventilation.

D’autre part, on s’attend à ce que le Pilot demeure l’un des VUS les plus spacieux et les plus fiables de la catégorie, au grand bonheur des familles. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

En vidéo : Antoine Joubert présente le nouveau Honda CR-V 2023