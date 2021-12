Jeep Grand Cherokee L 2022 : plus d’écrans et de style

La stratégie de Jeep de lancer le tout nouveau Grand Cherokee L à trois rangées de sièges comme modèle 2021 l’oblige maintenant à faire du rattrapage.

En effet, le Grand Cherokee à deux rangées a attendu à l’année-modèle 2022 pour se renouveler complètement, mais il revendique quelques particularités et commodités que son grand frère – et même les autres VUS intermédiaires de la catégorie – ne possédait pas.

Entre autres, le Grand Cherokee L 2022 est maintenant disponible avec un écran de 10,25 pouces devant le passager avant (pour la navigation et le divertissement) et un nouveau système de divertissement aux places arrière comprenant deux écrans indépendants de 10,1 pouces et le service Amazon Fire TV (qui fonctionne via le Wi-Fi de bord ou un appareil mobile). Il faut choisir une version Limited, Overland, Summit ou Summit Reserve pour en profiter.

Photo: Jeep

En incluant l’écran central tactile et l’instrumentation numérique, eux aussi de 10,1 pouces, et l’affichage tête haute optionnel, le véhicule propose plus de 50 pouces d’écrans au total. Au fait, les occupants pourront regarder du contenu d’Amazon Prime Video sans connectivité grâce aux 16 Go de stockage intégré pour chaque écran arrière.

Photo: Jeep

Par ailleurs, les versions Limited et Summit se dotent de nouveaux ensembles respectivement appelés Black et High Altitude qui rehaussent leur apparence extérieure. Cela inclut des jantes de 20 ou 21 pouces au fini noir lustré, des garnitures et écussons au fini noir lustré, des longerons de toit et une calandre distinctive.

À cela s’ajoutent trois nouvelles couleurs de carrosserie : Braise, Bleu hydro et Ciel de minuit.

Les consommateurs canadiens peuvent déjà commander leur Jeep Grand Cherokee L 2022 ou encore le modèle à deux rangées chez les concessionnaires de la marque. Pour en savoir plus au sujet du premier, ne manquez pas de regarder la vidéo ci-dessous :