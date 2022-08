Photo: Ford

Pendant que la rentrée scolaire bat son plein, une nouvelle saison des salons de l’auto est sur le point de commencer. Les deux dernières, on s’en souvient bien, ont été largement compromises par la pandémie.

Le Guide de l’auto surveillera de près les dévoilements qui auront lieu à Detroit (septembre), à Paris (octobre) et à Los Angeles (novembre), en plus des autres qui se feront lors d’événements distincts. Certaines nouveautés à venir sont déjà connues et il y aura immanquablement des surprises. En voici dix à ne pas manquer!