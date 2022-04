Le Nissan Pathfinder Rock Creek est de retour pour 2023

Les VUS axés sur le plein air et la conduite hors route étant à la mode ces temps-ci, Nissan ajoute une édition Rock Creek à la gamme de son nouveau Pathfinder pour 2023.

La compagnie avait proposé une version similaire lors deux dernières années de la génération précédente (2019-2020).

« Notre Pathfinder 2022 a marqué un retour à la robustesse, mais le Pathfinder Rock Creek va encore plus loin », affirme Michael Colleran, vice-président des ventes et du marketing de Nissan aux États-Unis, deux jours avant le dévoilement public au Salon de l’auto de New York.

Ça commence avec une suspension relevée de 16 mm et plus apte à affronter différents terrains, des jantes deux tons de 18 pouces avec verrou de talon et des pneus tout-terrain. Un porte-bagages tubulaire sur le toit permet de transporter jusqu’à 100 kg d’équipement supplémentaire.

Photo: Nissan

Bien sûr, vous remarquerez aussi que l’extérieur change avec des garnitures contrastantes au bas de la carrosserie et un contour de calandre noirci, sans oublier les écussons « Rock Creek » sur les portières avant et le hayon.

On retrouve d’autres mentions du genre sur les sièges (en tissu/similicuir) et l’accoudoir de la console centrale, le tout accompagné de coutures orange un peu partout dans l’habitacle.

Photo: Nissan

Enfin, deux autres caractéristiques plairont aux conducteurs : l’ajout d’un mode Hors route au système de visualisation à 360 degrés de même qu’un moteur V6 dont la puissance augmente de 284 à 295 chevaux et le couple, de 259 à 270 livres-pied. Il faudra par contre l’abreuver d’essence super pour profiter de ces hausses.

Le Nissan Pathfinder 2023 sera en vente vers la fin de l’été et ses prix canadiens seront annoncés peu de temps avant. La nouvelle édition Rock Creek viendra rivaliser directement avec des modèles comme le Ford Explorer Timberline, le Honda Pilot TrailSport et le GMC Acadia AT4.

