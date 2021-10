Honda Pilot 2022 : plus cher et un peu plus aventureux

Le VUS intermédiaire à trois rangées de Honda reçoit quelques changements pour l’année-modèle 2022, qui sera la dernière avant sa refonte complète très attendue. Le Pilot actuel, rappelons-le, date de 2016.

Tout d’abord, les deux versions d’entrée de gamme LX et EX ont été remplacées par le nouveau Pilot Sport. Le prix de détail de celui-ci s’élève à 46 210 $ (plus les frais de transport et de préparation), ce qui représente une hausse d’environ 3 500 $ par rapport au minimum précédent.

Il faut dire que l’équipement de série est bonifié, notamment avec des roues de 20 pouces (!) comme sur les versions Touring, des phares antibrouillard à DEL, le système d’ouvre-porte de garage HomeLink, un siège du conducteur à 10 réglages électriques et un volant chauffant gainé de cuir.

Photo: Honda

L’éventail de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite comprend ici toute la suite Honda Sensing, sauf la surveillance des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière.

L’autre principale nouveauté du Honda Pilot 2022 est l’ajout d’une version TrailSport comme c’est le cas avec le Passport. Positionnée au milieu de la gamme à 51 620 $, elle bénéficie d’une suspension relevée qui augmente la garde au sol de 1,5 cm. Sous les ailes légèrement évasées se trouvent des roues exclusives de 18 pouces au fini noir chaussées de pneus plus robustes. Une barre de calandre noire et un écusson TrailSport noir et orange sur le hayon sont aussi inclus.

Photo: Honda

À l’intérieur, d’autres emblèmes TrailSport orange ornent les sièges en cuir et des coutures orange agrémentent le reste du décor, sans oublier l’éclairage ambiant de couleur ambre.

N’allez pas croire que le Pilot TrailSport devient soudainement un redoutable conquérant des sentiers non battus. Il ne peut rivaliser avec un Jeep Grand Cherokee L, par exemple. Néanmoins, Honda a choisi d’emboîter le pas à Ford avec son Explorer Timberline et à d’autres compagnies qui lancent des modèles axés sur l’aventure. Il est même évoqué que des composantes davantage conçues pour la conduite hors route s’ajouteront au cours des prochaines années.

