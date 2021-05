Ford Explorer Timberline : une nouvelle version pour les aventuriers

Les véhicules axés sur l’aventure et la conduite hors route sont une grosse mode ces temps-ci. Ford, qui a déjà ressuscité le Bronco, fait maintenant plaisir aux familles nombreuses en ajoutant de la robustesse à son populaire VUS intermédiaire à trois rangées.

Le nouvel Explorer Timberline 2021 arrivera chez les concessionnaires Ford cet été avec un prix débutant à 50 799 $ – identique à la version de milieu de gamme Limited. Il est déjà possible de commander un exemplaire.

Une gamme encore plus diversifiée

Le Ford Explorer comble déjà une grande variété de besoins, par exemple avec un choix de quatre groupes motopropulseurs différents dont ceux de l’Explorer hybride et du très performant Explorer ST de 400 chevaux. N’oublions pas la luxueuse version Platinum.

Selon Ford, 56% des propriétaires d’Explorer disent qu’ils s’aventurent de plus en plus en plein air et hors des sentiers battus, d’où l’idée de créer un modèle spécialement pour eux.

Photo: Ford

La nouvelle série Timberline est en quelque sorte comparable aux ensembles Tremor des camionnettes Ford, mais un peu moins extrême. D’ailleurs, la compagnie laisse entendre que d’autres VUS pourraient suivre l’exemple de l’Explorer, avec de possibles annonces plus tard en 2021.

De meilleures capacités

Le Ford Explorer Timberline 2021 renferme le moteur EcoBoost à quatre cylindres de 2,3 litres, qui développe 300 chevaux et 310 livres-pied de couple. Son système intelligent à quatre roues motrices se voit greffé d’un différentiel arrière à glissement limité Torsen, qui distribue automatiquement la puissance à la roue qui offre la meilleure traction.

Ensuite, le système de gestion du terrain propose sept modes de conduite, dont les modes Sentier ainsi que Neige et sable profond, tandis que la fonction de contrôle en descente permet de maintenir une vitesse constante entre 3 et 19 km/h. Le conducteur peut donc se concentrer sur le volant.

Photo: Ford

Afin de pouvoir surmonter plus d’obstacles, l’Explorer Timberline jouit de plaques de protection en acier sous le véhicule, d’une suspension relevée de 19 millimètres (avec des amortisseurs plus robustes conçus à l’origine pour l’Explorer de police), de pneus tout-terrain Bridgestone Dueler P265/65R18 ainsi que de barres stabilisatrices et de ressorts spécialement ajustés. Ses angles d’attaque et de sortie sont aussi légèrement améliorés.

Enfin, bonne nouvelle pour les familles qui souhaitent remorquer des véhicules récréatifs, des VTT et des bateaux : l’ensemble de remorquage de catégorie III est inclus de série et permet de tirer jusqu’à 5 300 livres.

Plus de style

On reconnaît quand même facilement le Ford Explorer Timberline, qui arbore des pare-chocs inférieurs avant et arrière spécifiques avec crochets de remorquage intégrés. Soulignons en outre les jantes en aluminium peint très lustré avec emblème Timberline gravé au laser, les phares et les feux teintés, le logo Ford en noir et la calandre gris carbonisé foncé. Cette dernière est précâblée et équipée des dispositifs nécessaires pour installer des feux auxiliaires signés Ford Performance.

Photo: Ford

Le modèle est lancé avec une nouvelle couleur extérieure vert métallisé forgé, alors qu’à l’intérieur, on note différentes garnitures et surpiqûres exclusives, incluant sur la planche de bord, le volant et les portières, de même que des logos Timberline sur les sièges avant. D’un point de vue pratique, le tissu ActiveX sur les sièges est facile à nettoyer et les revêtements de plancher caoutchoutés aideront à garder la moquette propre.

Lorsqu’il arrivera sur le marché, le Ford Explorer Timberline 2021 se mesurera à des concurrents tels que le GMC Acadia AT4 et, dans une moindre mesure, le Toyota 4Runner. C’est sans parler de Honda, qui serait en train de préparer une version Trailsport de certains VUS, dont le Pilot.

