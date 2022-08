Combien coûte… le Honda HR-V 2023?

Le Honda HR-V revient pour une deuxième génération en 2023 sur le marché nord-américain.

Le VUS sous-compact se compare notamment aux Chevrolet Trailblazer, Hyundai Kona, Kia Seltos, Mazda CX-30, Mitsubishi RVR, Nissan Qashqai, Subaru Crosstrek, Toyota Corolla Cross et Volkswagen Taos.

Sur le plan du design, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert aurait préféré une apparence plus relevée. « Ce véhicule est très générique dans son approche esthétique. Ça risque de bien vieillir, mais […] ce n’est certainement pas un véhicule qui est aguichant sur le plan esthétique », mentionne-t-il.

Photo: Honda

Plus confortable

« Le comportement routier du nouveau HR-V a changé de façon prononcée par rapport à l’ancien modèle », note également Antoine. Il ajoute qu’il est plus confortable à cause de l’empattement allongé, des sièges mieux conçus et de l’insonorisation supérieure.

Basé sur une plateforme dérivée de cette de la Honda Civic, le HR-V reçoit aussi le moteur de ce dernier. Il s’agit d’un quatre cylindres 2,0 litres qui produit 158 chevaux et 138 lb-pi de couple. Étant l’unique groupe motopropulseur, Antoine se désole du fait que le constructeur n’offre toujours pas une version hybride.

Photo: Honda

Mais deux autres éléments agacent également le chroniqueur : la consommation d’essence plus élevée (8,7 L/100 km) et l’absence de plaisir de conduire. En revanche, « c’est quand même un véhicule qui est très stable sur autoroute — beaucoup plus que par le passé ».

Sensation de déjà vu

L’intérieur du HR-V est pratiquement un copié-collé de la nouvelle génération de la Civic, un atout selon Antoine. « L’habitacle du HR-V est beaucoup plus intéressant que par le passé », souligne-t-il.

Photo: Honda

Malheureusement, la technologie de la banquette modulable Magic Seat, anciennement retrouvée dans la Fit et le HR-V de précédente mouture, ne s’y trouve plus.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Honda HR-V 2023… et dévoile sa gamme de prix!