En vidéo : Le Guide de l’auto conduit le nouveau Honda HR-V 2023

Le Guide de l’auto s’est déplacé du côté de la Rive-Nord de Montréal pour tester le nouveau VUS sous-compact de Honda, le HR-V 2023.

« On se rappelle qu’en 2016, Honda était débarqué avec la première génération du modèle. Pour 2023, on a droit à la deuxième génération du HR-V qui ne repose plus sur la plateforme de la Honda Fit, mais plutôt sur une nouvelle architecture », explique le journaliste Germain Goyer.

Tout comme l’ancienne mouture, l’habitacle demeure l’un des plus spacieux de la catégorie. Germain souligne les nombreux dégagements pour les occupants à l’arrière et le coffre volumineux. Malheureusement, la technologie Magic Seat — une banquette modulable — ne revient pas.

Photo: Germain Goyer

Habitacle familier

« Si vous avez eu la chance de monter à bord de la Civic de dernière génération, vous ne serez pas trop surpris ni dépaysé en embarquant à bord du nouveau HR-V, ça se ressemble énormément », remarque Germain.

Honda a d’ailleurs conservé des boutons physiques pour les contrôles de climatisation et de chauffage. Germain note le design épuré de l’habitacle, mais ce dernier bénéficierait d’un peu plus de couleurs pour lui donner vie.

Photo: Germain Goyer

Un choix mécanique

Sur le plan mécanique, l’utilitaire emploie un moteur à quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres. Il génère une puissance de 158 chevaux et un couple de 138 lb-pi. Le tout est jumelé à une boîte à variation continue.

Photo: Germain Goyer

« C’est le seul choix mécanique que Honda propose et on pourrait reprocher au fabricant japonais [de] ne pas offrir la technologie hybride », se désole le journaliste. Sur la route, le VUS possède une position de conduite agréable, une direction précise et une maniabilité intéressante.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour connaître tous les détails en lien sur le Honda HR-V 2023, comme le prix et la consommation de carburant.