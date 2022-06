Honda HR-V 2023 : une transformation radicale

Honda dévoile aujourd'hui le HR-V 2023 entièrement redessiné pour le marché nord-américain et la bonne nouvelle pour les consommateurs est que son arrivée chez les concessionnaires se fera dès ce mois-ci.

Jadis populaire mais maintenant éclipsé par de nombreux rivaux plus modernes et plus compétents, le petit HR-V se métamorphose de façon assez radicale pour sa deuxième génération. La Fit ayant disparu, il emploie une nouvelle architecture plus rigide combinant celles des CR-V et Civic tout en empruntant la mécanique de cette dernière.

« Le nouveau HR-V est d’une taille tout indiquée pour ceux qui recherchent un VUS capable de se garer dans des espaces exigus et de tout transporter, tout en offrant une expérience de conduite agréable et sportive », affirme Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada.

Plus costaud, mais une drôle de bouille

Plus long de 221 mm et plus large de 70 mm, le Honda HR-V 2023 est plus costaud et d’apparence plus robuste. Les phares et les coins du pare-chocs font penser à la Civic, mais la calandre redessinée est tout à fait unique. Ce sera la signature des nouveaux VUS de Honda, comme le CR-V 2023. Chose certaine, elle ne plaira pas à tout le monde.

Le profil est plus réussi, surtout avec les nouvelles roues de 17 pouces, tandis que les feux arrière modernisés et l’aileron au sommet du hayon ajoutent de la sportivité. Les versions supérieures comme la Sport possèdent des garnitures et des finis qui leur sont propres. La palette comprend huit couleurs différentes, dont le nouveau Forêt nordique nacré.

Photo: Honda

Intérieur pratique et branché

Honda dit le HR-V 2023 plus confortable, surtout avec les sièges redessinés, en plus d’offrir l’un des coffres les plus volumineux de la catégorie (691 litres). Un relevé des principales mesures nous apprend toutefois que le dégagement pour les jambes aux places arrière (958 mm) et le volume de chargement total (1 559 litres avec la banquette repliée) sont inférieurs au HR-V sortant. Idem pour le dégagement au niveau de la tête aux deux rangées.

La visibilité est améliorée et la présentation s’apparente à celle de la nouvelle Civic, par exemple le grillage alvéolé qui s’étire à l’horizontale et dissimule les bouches de ventilation. La console centrale est très différente : sur le dessus, une rangée de boutons (incluant le sélecteur du mode de conduite) en retrait du levier de vitesses, puis en dessous, des prises de recharge USB et un espace de rangement facile d’accès pour les petits objets.

Photo: Honda

Pour la première fois, le HR‑V propose un tableau de bord numérique de sept pouces. L’écran central tactile, lui, mesure sept ou neuf pouces selon la version. Un système de navigation est disponible tout comme l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto sans fil, un plateau de recharge sans fil et une chaîne sonore améliorée avec huit haut-parleurs.

Nouveau moteur plus puissant

Tel que mentionné plus tôt, le Honda HR-V 2023 abandonne le moteur de 1,8 litre pour celui de 2,0 litres, qu'on retrouve notamment sous le capot de la Civic. Sa puissance grimpe donc de 141 à 158 chevaux et son couple, de 127 à 138 livres-pied.

La boîte de vitesses automatique à variation continue (CVT) a été améliorée et simule des changements de rapport à l’accélération, tandis que le rouage intégral en option a été réajusté pour transmettre plus de couple aux roues arrière lorsque la chaussée devient glissante.

Photo: Honda

Parmi les autres nouveautés sur le plan technique, on note un régulateur de vitesse en pente, un mode Neige, une direction reprogrammée, des freins de plus gros gabarit pour des arrêts plus rapides ainsi qu’une suspension arrière indépendante à bras multiples qui assure un meilleur équilibre entre confort et tenue de route.

Enfin, côté sécurité, la plus récente technologie de coussin gonflable pour le conducteur et le passager avant de Honda est désormais utilisée dans le HR-V. Il y a maintenant des coussins gonflables pour les genoux aussi. La gamme de dispositifs d’aide à la conduite Honda Sensing est au menu, employant une caméra avec un plus grand champ de vision, et se bonifie par l’ajout de la surveillance des angles morts, de l’assistance dans les embouteillages et de la reconnaissance des panneaux de signalisation. Vous en voulez d’autres? Le contrôle du freinage à basse vitesse et la prévention des faux départs, le détecteur de somnolence du conducteur et le rappel d’occupant sur le siège arrière sont tous nouveaux pour 2023.

Photo: Honda

Combien?

Le Honda HR-V 2023 se vend à partir de 30 680 $, transport et préparation inclus. Ajoutez environ 2 200 $ pour le rouage intégral. Les versions Sport et EX-L NAVI qui dominent la gamme coûtent respectivement 35 880 $ et 39 080 $.

Les Subaru Crosstrek, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross et autres VUS sous-compacts devront se méfier. Le Guide de l’auto aura prochainement l’occasion d’en faire l’essai, alors c’est à ne pas manquer. Abonnez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer!

