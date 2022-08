Honda HR-V 2023 : cinq choses à savoir

Honda rafraîchit son VUS sous-compact, le HR-V, pour 2023 avec une nouvelle motorisation, une signature stylistique revue et plusieurs technologies.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Plus volumineux

Chaque version du HR-V présente des détails de conception distincts. Le HR-V LX se démarque par une calandre alvéolée ainsi que par la partie inférieure des pare‑chocs au fini mat.

La variante Sport arbore une calandre horizontale maillée, un aileron arrière noir lustré et un embout d’échappement chromé. La déclinaison HR-V EX-L Navi se caractérise par une calandre alvéolée unique, des montants de portière et de garnitures sur les pare-chocs , tous noir lustré.

À part sa nouvelle esthétique, le HR-V est aussi plus gros : son empattement a été accru à 2 655 mm (+ 45 mm) pour permettre une conduite plus souple.

Sa voie est nettement plus imposante (+ 55 mm à l’avant et + 64 mm à l’arrière), augmentant ainsi la stabilité du véhicule. Cela se traduit également au niveau du volume utilitaire qui est de 691 litres et 1 559 litres lorsque les sièges sont rabattus.

Le HR-V sera offert en huit couleurs différentes, y compris une teinte exclusive : Forêt nordique nacrée.

Photo: Honda

Nouveau moteur

Une plus grosse cylindrée remplace l’ancien moteur 1,8 litre. Maintenant animé par un quatre cylindres 2,0 litres, le sous-compact gagne en puissance et en couple. Il produit 158 chevaux et un couple de 138 lb-pi.

La transmission à variation continue (CVT) demeure l’unique boîte fournie et le consommateur a accès aux rouages à traction et intégral.

Par ailleurs, l’expérience de conduite peut être modifiée grâce aux modes Eco, Normal, Sport et Neige.

Photo: Honda

Habitacle de nouvelle signature

L’habitacle revêt la nouvelle signature stylistique de Honda que l’on retrouve dorénavant dans la Civic et le CR-V. Ainsi, vous remarquerez la même planche de bord avec les commandes de climatisation et chauffage en dessous d’une bande à motifs hexagonaux.

Le système multimédia — au-dessus de la planche de bord — des moutures LX et Sport incorporent un écran de sept pouces, alors que la variante huppée EX-L Navi augmente la grosseur à neuf pouces.

Apple CarPlay et Android Auto arrivent de série sur tous les modèles et c’est sans-fil pour le EX-L. La recharge par induction pour téléphone mobile et la chaîne sonore à huit haut-parleurs sont optionnelles.

Photo: Honda

De nouvelles technologies

À l’instar de son prédécesseur, le HR-V comprend les technologies de sécurité et d’assistance de conduite Honda Sensing. Cette fois-ci, la suite technologique ajoute plusieurs innovations comme le système d’assistance dans les embouteillages et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation.

En outre, certains systèmes, dont le régulateur de vitesse intelligent, ont été revus pour avoir une réactivité plus naturelle. Sinon, le HR-V est désormais équipé d’un système de surveillance de l’attention du conducteur.

La version EX-L Navi est dotée de quatre capteurs logés dans les pare-chocs qui permettent le contrôle du freinage à basse vitesse et la prévention des faux départs à l’avant et à l’arrière.

Photo: Honda

4 versions

Le Honda HR-V 2023 se décline en quatre versions.De base il y a le LX avec le rouage à traction qui débute à 28 730 $ (PDSF), et le LX à quatre roues motrices à 31 030 $.

Viennent ensuite les Sport et EX-L Navi — tous deux à quatre roues motrices — coûtant respectivement 33 930 $ et 37 130 $.

En vidéo : sur la route avec le Honda HR-V 2023