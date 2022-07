Honda CR-V 2023 : voici enfin le nouveau CR-V… et sa version hybride!

Honda lève officiellement le voile sur le CR-V 2023, qui marque la sixième génération du populaire VUS compact et sera en vente dès cet été.

Tel qu’annoncé précédemment, une variante hybride sera offerte pour la première fois au Canada et Honda s’attend à ce qu’elle représente la moitié des ventes du nouveau CR-V. Dans son cas, l’arrivée sur le marché est prévue plus tard en 2022.

CR-V hybride

Un système hybride de nouvelle génération se retrouve maintenant dans le CR-V Touring au sommet de la gamme. Combinant un moteur à quatre cylindres à cycle Atkinson de 2,0 litres avec deux moteurs électriques placés côte à côte, il génère un total de 204 chevaux et un couple de 247 livres-pied – un record pour le CR-V mais pas autant que les Hyundai Tucson hybride et Kia Sportage hybride, par exemple. Sa capacité de remorquage est de 1 000 livres. Par contre, ses cotes de consommation restent à déterminer.

Les autres versions au menu (LX, EX-L et Sport) sont toutes alimentées par un moteur turbocompressé de 1,5 litre qui a été mis à jour, mais dont la puissance reste à 190 chevaux et le couple, à 179 livres-pied (quoiqu’on l’atteigne un tantinet plus tôt, de 1 700 à 5 000 tours/minute). Les ingénieurs de Honda ont de plus diminué son niveau de bruit. Idem pour la transmission à variation continue, dont la nouvelle programmation Step-Shift simule les changements de rapport à plein régime.

Le rouage intégral du CR-V peut maintenant transmettre jusqu’à 50% du couple aux roues arrière. On note aussi l’ajout d’un limiteur de vitesse en descente et d’un mode de conduite Neige. Honda parle d’une expérience de conduite plus sportive et engageante grâce à un châssis redessiné et à une structure de carrosserie nettement plus rigide (dont un gain de 15% au niveau de la résistance à la torsion). La suspension et la direction ont également été retravaillées pour une meilleure tenue de route (ressorts plus fermes de 15%) et une plus grande précision au volant.

Design plus robuste

Physiquement, le Honda CR-V 2023 est plus long de 69 mm et plus large de 10 mm que son prédécesseur. Son design a été repensé afin de lui donner une apparence plus moderne et attrayante, bien sûr, mais surtout plus robuste, à l’instar des nouveaux Ridgeline et Passport TrailSport.

La base des montants du pare-brise a été déplacée de 119 mm vers l’arrière, de 71 mm vers l’extérieur et de 36 mm vers le bas, ce qui donne une meilleure visibilité extérieure appuyée par les nouveaux rétroviseurs latéraux. À l’arrière, les feux à DEL redessinés continuent de s’étirer tant à la verticale qu’à l’horizontale.

Les versions Sport et Touring se démarquent un peu plus des autres, entre autres avec des roues de 18 pouces au fini noir à 10 rayons et de 19 pouces au fini usiné à cinq rayons, respectivement. Elles ont aussi une grille de calandre d’allure plus agressive, des embouts d’échappement rectangulaires et un traitement différent de l’aileron arrière.

Photo: Honda

Plus d’espace et de confort

Honda nous dit que l’habitacle du CR-V 2023 se veut plus silencieux et plus confortable grâce aux sièges avant conçus pour mieux soutenir le corps. Entre les deux se trouve le plus grand rangement de console centrale dans la catégorie (9 litres). Les places arrière, elles, se caractérisent maintenant par huit angles d’inclinaison pour un confort accru.

Au fait, jamais un CR-V n’aura été aussi spacieux et c’est en partie grâce à l’empattement allongé de 41 millimètres, qui améliore le dégagement pour les jambes à l’arrière de 15 millimètres. Quant au coffre, son volume atteint 1 028 litres, mais grimpe à 1 112 litres en abaissant le plancher de chargement. Puis, en rabattant les dossiers, on obtient pas moins de 2 166 litres. Il n’y a que le Mitsubishi Outlander qui fait mieux à ce chapitre.

Photo: Honda

Le décor est largement inspiré de celui de la nouvelle Civic. Ça inclut tout le design de la planche de bord, dont le grillage horizontal qui dissimule les bouches de ventilation, de même que le volant, le tableau de bord numérique et l’écran central au sommet. Ce dernier mesure 7 pouces (LX, Sport) ou 9 pouces (EX-L, Touring) et le système multimédia qui l’anime profite d’une structure de menus simplifiée. Il s’avère compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais seul le plus grand écran permet leur intégration sans fil. La recharge sans fil pour téléphones intelligents et un système audio Bose à 12 haut-parleurs sont par ailleurs disponibles.

Sécurité renforcée

Enfin, on ne peut passer sous silence les caractéristiques de sécurité améliorées du Honda CR-V 2023. La série d’aides à la conduite Honda Sensing bénéficie d’une nouvelle caméra à grand angle (90 degrés) et d’un radar à ondes multimétriques (120 degrés) afin de mieux détecter les obstacles et de prévenir plus de collisions.

Photo: Honda

Le système de surveillance des angles morts est maintenant offert de série, puis il y a des nouveautés comme l’assistance dans les embouteillages, le contrôle du freinage à basse vitesse et la reconnaissance des panneaux de signalisation. N’oublions pas le dispositif qui surveille le niveau d’attention du conducteur ou encore le rappel d’occupant sur la banquette arrière.

Les prix canadiens du Honda CR-V 2023 seront annoncés à une date ultérieure. Fait intéressant à souligner : le 2 millionième CR-V produit par Honda Canada sortira de l’usine d’Alliston cette année.

