Honda CR-V 2023 : cinq choses à savoir

Une nouvelle génération du populaire Honda CR-V s’amène pour 2023. Sans réinventer la roue, elle propose une allure plus dynamique, davantage d’espace et une nouvelle motorisation hybride.

Voici cinq choses à savoir au sujet du Honda CR-V 2023.

Un look modernisé

Ce Honda CR-V de sixième génération adopte un look similaire à celui du Honda Passport, dont le design avait justement été modernisé pour 2022. La calandre plus imposante octroie au CR-V un aspect plus musclé sans toutefois renier ses origines.

À l’arrière, les changements sont mineurs. Honda conserve les feux qui montent jusqu’au toit du véhicule. Il a tout de même pris soin de rehausser l’espace dédié à la plaque d’immatriculation.

Photo: Honda

Enfin une version hybride!

La plus grande nouveauté avec ce CR-V 2023 est sans contredit l’ajout d’une motorisation hybride sous le capot. Auparavant offert aux États-Unis mais pas au Canada, le CR-V hybride est enfin disponible chez nous. Cette déclinaison jumelle un quatre cylindres de 2,0 litres à deux moteurs électriques placés côte à côte. Honda promet une puissance totale de 204 chevaux et un couple de 247 livres-pied, mais une capacité de remorquage limitée à 1 000 livres. Les cotes de consommation de carburant n’ont pas encore été communiquées.

À noter que seule la mouture Touring est livrée avec cette motorisation hybride. Les autres versions (LX, EX-L et Sport) demeurent animées par le même moteur turbocompressé de 1,5 litre qui équipe le modèle de génération sortante. Honda dit avoir retravaillé les paramètres du moteur, mais la puissance reste à 190 chevaux.

Habitacle inspiré de la Civic

Le Honda CR-V 2023 s’ouvre sur un habitacle de belle facture qui n’est pas sans rappeler celui de la Honda Civic. On reconnaît tout de suite les grilles d’aération horizontales, l’instrumentation numérique derrière le volant et l’écran tactile de sept pouces (neuf pouces en option) au centre de la console. La présentation est sobre et de bon goût.

Du côté des technologies, la connectivité avec Android Auto et Apple CarPlay est au menu, de même que la recharge sans fil pour téléphone et un système audio Bose à 12 haut-parleurs. Le CR-V 2023 est également livré de série avec l’ensemble Honda Sensing, qui regroupe un paquet de technologies de sécurité active visant à réduire les risques de collision sur la route. Le système de surveillance des angles morts est lui aussi de série.

Photo: Honda

Plus d’espace

Le Honda CR-V 2023 est le plus spacieux de l’histoire du modèle. Grâce à un empattement désormais allongé de 41 mm, Honda a réussi à améliorer l’espace alloué aux jambes à l’arrière ainsi que le volume utilitaire dans le coffre. On parle maintenant d’un espace de chargement de 1 028 litres (1 112 litres en abaissant le plancher de chargement). En rabattant la banquette, l’espace grimpe à 2 166 litres, ce qui en fait le deuxième VUS compact le plus spacieux derrière le Mitsubishi Outlander.

Photo: Honda

Chez nous dès cet été

Construit à Alliston en Ontario, le Honda CR-V 2023 roulera sur les routes du Québec dès cet été. La mouture Touring à motorisation hybride arrivera un peu plus tard en cours d’année 2022.

La gamme de prix du Honda CR-V 2023 n’avait pas encore été communiquée au moment d’écrire ces lignes.

