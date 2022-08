En vidéo : Antoine Joubert présente le nouveau Honda CR-V 2023

De passage à Markham en Ontario, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a pu assister au dévoilement du nouveau Honda CR-V 2023.

« Il y a beaucoup d’améliorations sur le véhicule », souligne Antoine. Il remarque que le VUS est plus spacieux puisqu’il est plus gros que l’ancienne génération. Sur le plan esthétique, il note une ligne plus générique, mais qui vieillira mieux avec le temps.

Photo: Antoine Joubert

De plus, le coffre est plus volumineux de 48 litres et le dossier arrière peut s’ajuster de huit manières. Ces éléments ajoutent à la polyvalence du CR-V.

« On a évidemment des systèmes d’assistance à la conduite qui sont plus performants », explique le journaliste. En effet, Honda mentionne que la technologie est plus sophistiquée, de sorte qu’il y a moins de risque d’erreurs.

Photo: Antoine Joubert

Trois variantes

La version à essence du CR-V se décline en trois variantes : LX (base), Sport — qui se distingue grâce à des jantes et garnitures noires — et EX-L (munie d’une sellerie en cuir et d’un toit ouvrant).

Photo: Antoine Joubert

Le CR-V arrive avec une carrosserie blanche, grise ou noire. La mouture Sport ajoute le rouge dans la palette de teintes, alors que l’EX-L propose un habillage bleu.

Sinon, le VUS compact de Honda fournira deux motorisations. « On conserve le même moteur 1,5 litre de 190 chevaux dont la plage de puissance a toutefois été modifiée », précise le chroniqueur. Elle permet, selon le constructeur, une accélération initiale plus importante.

Photo: Antoine Joubert

Et l’hybride?

La version Touring (la plus huppée) emploie un moteur quatre cylindres 2 litres hybride. Il produit une cavalerie de 204 chevaux et un couple de 247 lb-pi. Esthétiquement, elle est chaussée de jantes de 19 pouces, un choix étrange selon le chroniqueur.

« C’est un peu particulier parce que l’on veut optimiser le rendement énergétique sur une version hybride », se questionne Antoine. Il mentionne que la grosseur des roues affecte la consommation d’essence.

Photo: Antoine Joubert

Par ailleurs, la capacité de remorquage s’élève à 2 000 lb pour l’hybride, alors qu’elle est de 1 500 lb pour la variante à essence.

Pour le moment, l’expert n’a pas pu donner ses impressions de conduite puisqu’il y a un embargo jusqu’au 30 août prochain. Les prix seront également dévoilés ultérieurement et le CR-V sera en vente dès la mi/fin septembre. Il faudra attendre au mois d’octobre avant de mettre la main sur les modèles hybrides.

En vidéo : premier aperçu du Honda CR-V 2023