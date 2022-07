Que pensez-vous du Honda HR-V 2023?

Le Honda HR-V 2023 m’intéresse beaucoup. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Josée,

Il faut savoir que pour l’année-modèle 2023, Honda débarque avec une deuxième génération du HR-V. On se rappelle que le modèle de première génération est arrivé en 2016 alors que le segment des VUS sous-compacts en était à ses balbutiements. À l’époque, on avait emprunté la plateforme de la Fit et on avait développé un VUS autour.

Le premier modèle se distinguait notamment de la concurrence grâce à sa banquette Magic Seat. En plus d’être rabattable à plat pour loger des objets volumineux dans le véhicule, la banquette offrait également la possibilité de replier l’assise si l’on voulait charger des objets hauts. Malgré la disparition de cette banquette arrière qui relevait du génie, le HR-V figure, aux côtés du Volkswagen Taos et du Kia Seltos, parmi les VUS sous-compacts les plus spacieux. C’est définitivement un point fort.

Sur le plan mécanique, on retrouve un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L qui effectue bien le travail, mais sans plus. Alors que la tendance est à l’électrification des transports, il nous apparaît évident qu’une version minimalement hybride aurait été de mise. Pour 2023, Honda arrive en retard avec une version hybride de son CR-V. Continuons d’être patients avec le HR-V.

Nous vous recommandons de jeter également un œil aux Subaru Crosstrek et Toyota Corolla Cross.

En bref, le Honda HR-V a perdu quelque peu de son lustre avec cette nouvelle génération. Sans parler du fait qu’il n’innove pas du tout et qu’il est très cher avec son prix de base dépassant les 30 000 $. Cela étant, il demeure spacieux et nous sommes convaincus de sa fiabilité et de sa durabilité.