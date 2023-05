Honda HR-V 2024 vs Toyota Corolla Cross 2023 : comparons les chiffres

Les consommateurs à la recherche d’un petit utilitaire ont l’embarras du choix. Ces véhicules sont populaires en raison de leurs prix abordables et de leur polyvalence accrue par rapport aux voitures compactes.

Sachez que les Subaru Crosstrek, Hyundai Kona, Chevrolet Trailblazer et Kia Seltos profitent tous de changements importants pour 2024, les deux premiers accouchant d’une nouvelle génération. Ici, nous allons comparer deux autres modèles qui intéressent beaucoup de gens : le Honda HR-V et le Toyota Corolla Cross. Lequel devriez-vous choisir? Lisez ce qui suit pour avoir une meilleure idée.

Groupes motopropulseurs : avantage Corolla Cross

Peu importe la version choisie, le Honda HR-V peut seulement être muni d’un moteur à quatre cylindres de 2 litres développant 158 chevaux et 138 lb-pi de couple. Il est jumelé à une boîte à variation continue qui simule 8 rapports.

Sous le capot du Toyota Corolla Cross, on retrouve un quatre cylindres de 2 litres associé à une boîte à variation continue qui simule 10 rapports. La puissance s’élève à 169 chevaux et le couple, à 151 lb-pi. Mais ce n’est pas tout : une motorisation hybride optionnelle pour 2023 fournit jusqu’à 194 chevaux.

Les deux véhicules peuvent recevoir un rouage à traction ou intégral. Dans le cas du second, la variante hybride est disponible uniquement avec quatre roues motrices. Facile de déterminer qui a l’avantage ici.

Photo: Toyota

Consommation : avantage Corolla Cross

Sur le plan de la consommation, le Honda HR-V à traction affiche une cote officielle de 8,3 L/100 km. En le dotant d’un rouage intégral, elle augmente à 8,7 L/100 km.

De son côté, le Toyota Corolla Cross se veut plus écoénergétique, lui qui revendique des cotes de 7,3 et 7,8 L/100 km, respectivement. Le summum de l’efficacité se trouve dans le Corolla Cross hybride, évidemment, dont la moyenne descend à 5,6 L/100 km selon Ressources naturelles Canada.

Photo: Germain Goyer

Côté pratique : avantage Corolla Cross

Le volume du coffre du Honda HR-V atteint 691 litres et monte jusqu’à 1 559 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Dommage que le Magic Seat avec assise relevable ne soit plus là! Par ailleurs, le remorquage n’est pas recommandé. En ville, le HR-V se démarque par une maniabilité accrue grâce à son diamètre de braquage légèrement inférieur : 5,4 mètres contre 5,8 mètres.

L’aire de chargement du Toyota Corolla Cross procure 680 litres, ce qui est un peu moins, mais elle passe à 1 750 litres en repliant la banquette (modèle à traction). Avec ce véhicule, le remorquage est possible jusqu’à 1 500 livres. Pour affronter les bancs de neige et autres obstacles, il a aussi l’avantage avec une garde au sol de 208 mm contre 177 mm pour son rival.

Photo: Toyota

Sécurité : avantage HR-V

Le Honda HR-V et le Toyota Corolla Cross proposent essentiellement les mêmes caractéristiques de sécurité et d’aide à la conduite de série avec leurs suites HondaSensing et Toyota Safety Sense 3.0. Ça inclut le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de sortie de voie, l’aide au maintien dans la voie et le freinage automatique d’urgence.

Le système de surveillance des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière sont disponibles sur certaines versions supérieures dans les deux cas. Il y a des dispositifs que l’un ou l’autre n’a pas, mais au final, l’avantage revient au HR-V en raison de son prix Top Safety Pick+ suivant les tests de collisions de l’IIHS aux États-Unis.

Photo: Honda

Prix : avantage Corolla Cross

Le Honda HR-V n’est plus aussi économique qu’avant! Le modèle 2024 débute à 31 075 $ en version à traction et 33 375 $ avec le rouage intégral. Le plus dispendieux coûte 40 025 $. Tout ça avec les frais de transport et de préparation inclus.

Pour sauver un peu d’argent, sachez que le Toyota Corolla Cross 2023 se vend à partir de 29 234 $ en version à traction et 31 094 $ avec le rouage intégral. La fourchette grimpe à 37 994 $ pour un exemplaire tout équipé. Dans le cas du Corolla Cross hybride, les prix varient de 37 184 $ à 40 239 $.

En passant, les taux d’intérêt à l’achat et à la location chez Honda et Toyota tournent tous les deux autour de 7-8% en ce moment.

Photo: Germain Goyer

Garanties : égalité

Chez Honda, le consommateur bénéficie d’une garantie de base et du groupe motopropulseur d’une durée de 3 ans/60 000 km et 5 ans/100 000 km, respectivement. La protection contre la perforation due à la rouille est de 5 ans/kilométrage illimité. L’assistance routière est de 3 ans/kilométrage illimité.

Rien ne change chez Toyota. Les garanties décrites ci-dessus sont les mêmes.

