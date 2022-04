Kia Telluride 2023 : plusieurs nouveautés au menu

Comme le suggéraient les deux aperçus de la semaine dernière, le Kia Telluride se modernise abondamment pour 2023 dans le cadre d’une mise à jour en milieu de génération. C’est d’ailleurs la même chose pour son cousin, le Hyundai Palisade, et les deux sont en vedette cette semaine au Salon de l’auto de New York 2022.

Commençons par l’extérieur. Le plus grand VUS de Kia reçoit de nouveaux phares à DEL verticaux accompagnés d’une calandre et de pare-chocs remodelés. L’ensemble pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais les designers ont quand même le mérite d’oser.

Sur les côtés, le bas de la carrosserie s’actualise et chaque version arbore de nouvelles jantes en alliage. À l’arrière, quelques retouches au niveau des feux et des garnitures sont de mise. Soulignons de plus les trois nouvelles couleurs de peinture : Bleu lac de minuit, Rouge aube et Vert bois de jungle.

Photo: Kia

Une belle transformation intérieure est également réservée au Telluride 2023. La planche de bord et le volant présentent un nouveau design épuré, tandis que des agencements de couleurs supplémentaires figurent au menu.

Mais surtout, Kia propose dans certaines versions une interface numérique ultra large combinant deux affichages de 12,3 pouces chacun, suivant l’exemple du multisegment électrique EV6 et du Sportage 2023 entièrement redessiné.

Photo: Kia

Telluride X-Line

Un autre changement important est l’ajout d’une version X-Line en remplacement de l’Édition Nocturne. À la manière des Sportage X-Line et Sorento X-Line, ce Telluride possède une calandre distinctive, des longerons de toit surélevés et des jantes spéciales de 20 pouces, sans oublier des inscriptions « X-Line » notamment sur les dossiers des sièges avant.

La garde au sol est accrue de 10 millimètres, les angles d’approche et de départ sont plus grands, le mode de remorquage est amélioré et le système antipatinage bénéficie d’une reprogrammation afin de mieux répondre aux besoins des conducteurs qui désirent s’aventurer en dehors des routes ou tirer des charges.

Photo: Kia

Notez qu’une version X-Pro va encore plus loin à ce chapitre, mais malheureusement, celle-ci ne devrait pas être offerte au Canada.

Plus de technologie et de sécurité

En plus de la nouvelle interface de bord, le Kia Telluride 2023 hérite de nombreuses autres technologies dernier cri, par exemple un rétroviseur numérique, un modem 4G offrant une connexion pour cinq appareils, une clé numérique qui fonctionne à l’aide d’un téléphone ou d’une montre intelligente compatible, des mises à jour logicielles par infonuagique et la possibilité de contrôler certaines fonctions à distance par le biais de l’Assistant Google ou Alexa d’Amazon.

Photo: Kia

L’arsenal de dispositifs de sécurité active s’élargit considérablement, par ailleurs. Parmi les nouveautés, mentionnons la reconnaissance intelligence des limites de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance dans les courbes, la conduite assistée sur l’autoroute de même que l’aide d’évitement de collision frontale perfectionnée et en tournant aux intersections.

Enfin, le V6 de 3,8 litres sous le capot du Kia Telluride ne change pas pour 2023. Rappelons qu’il développe 291 chevaux, consomme 11,3 L/100 km en moyenne et permet de remorquer jusqu’à 5 000 livres.

Les prix et les détails de l’équipement pour le marché canadien seront annoncés à une date ultérieure.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des VUS intermédiaires à 3 rangées de sièges