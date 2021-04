Un Kia Telluride usagé pour 49 000 $, c'est raisonnable?

Nous recherchons depuis un certain temps un Kia Telluride. Nous en avons trouvé un usagé, un modèle SX 2020 de 8 000 km pour lequel on demande 49 000 $. Le problème, c’est qu’il a été légèrement accidenté à l’arrière. Croyez-vous que ce prix soit raisonnable?

Bonjour David,

Les Kia Telluride se font effectivement rares chez les concessionnaires, la production destinée au marché américain (plus lucratif) affectant la disponibilité du modèle de notre côté de la frontière. Cela dit, le prix exigé pour le véhicule que vous convoitez me semble excessif.

Sachez d’abord que le prix d’un Telluride SX neuf, incluant les frais de transport et de préparation, est de 53 000 $. À peine 4 000 $ de plus. Vous aurez donc compris qu’en considérant la dévaluation, la garantie déjà entamée et surtout, le fait qu’il ait été accidenté, cette facture n’a aucun sens. Il faut aussi prendre en compte le taux de financement du véhicule, sans doute plus élevé que celui d’un neuf, à moins qu’on vous le vende comme un démonstrateur neuf.

Photo: Frédéric Mercier

Évidemment, comprenez par cela que le concessionnaire profite d’une demande supérieure à l’offre pour exiger un tel prix. Je vous invite donc à investiguer sur l’accident en question (quels étaient les dommages) ainsi que sur l’historique du véhicule avant de prendre votre décision. Or, mon conseil, si cela vous est possible, est de prendre votre mal en patience et de commander votre véhicule. Vous auriez ainsi le modèle que vous désirez à prix juste.

L’autre option est bien sûr de vous tourner vers le Hyundai Palisade, son proche cousin pour lequel la disponibilité est plus grande. Mais je vous l’accorde, le Kia Telluride est esthétiquement plus charmant!

En vidéo: Antoine Joubert présente le Kia Telluride 2021