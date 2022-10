Kia Telluride 2023 : le robuste X-Pro est offert au Canada… mais pas donné

Dévoilé au Salon de l’auto de New York 2022, le Kia Telluride 2023 se modernise abondamment dans le cadre d’une mise à jour en milieu de génération. Nouvelle devanture, jantes redessinées, interface numérique à deux écrans de 12,3 pouces, technologie et sécurité accrues de même qu’un surcroît de robustesse sont au menu.

Kia a annoncé les prix canadiens cette semaine et, comme on s’y attendait, le Telluride coûte passablement plus cher maintenant.

De 46 995 $ en 2022, le prix de détail suggéré par le fabricant pour la version de base EX grimpe à 49 995 $, tout juste en dessous d’un important seuil psychologique pour plusieurs acheteurs potentiels. Bien sûr, il faut ajouter les frais de transport et de préparation de 2 499 $.

Le PDSF bondit également de 3 000 $ dans le cas des Telluride SX et SX Limited, atteignant respectivement 54 995 $ et 58 995 $. Ceux-ci offrent un rétroviseur numérique et peuvent transformer votre iPhone en clé pour déverrouiller les portières et démarrer le moteur – deux premières chez Kia.

Photo: Kia

X-Line et X-Pro pour l’aventure

Un autre changement important pour 2023 est l’ajout d’une version X-Line en remplacement de l’Édition Nocturne. À la manière des Sportage X-Line et Sorento X-Line, ce Telluride possède une calandre distinctive, des longerons de toit surélevés et des jantes spéciales de 20 pouces, sans oublier des inscriptions « X-Line » notamment sur les dossiers des sièges avant.

La garde au sol est accrue de 10 millimètres, les angles d’approche et de départ sont plus grands, le mode de remorquage est amélioré et le système antipatinage bénéficie d’une reprogrammation afin de mieux répondre aux besoins des conducteurs qui désirent s’aventurer en dehors des routes ou tirer des charges. Le prix? Rien de moins que 60 995 $.

Photo: Kia

Mais ce n’est pas tout. Le Telluride X-Pro, encore plus robuste et qu’on croyait initialement réservé au marché américain, est lui aussi disponible au Canada. Il porte la facture à 62 595 $.

Ce modèle se démarque avec des roues exclusives de 18 pouces, des pneus tout-terrain, une prise de 120 volts dans le coffre et deux nouveaux choix de couleur pour l’habitacle, soit Brun terracotta et Vert sauge. En outre, sa capacité de remorquage grimpe à 5 500 lb.

Photo: Kia

Bien que sa fourchette de prix ait été relevée, le Kia Telluride 2023 – en compagnie du Hyundai Palisade, qui profite lui aussi d’une mise à jour pour 2023 – demeure le meilleur achat de la catégorie des VUS intermédiaires à trois rangées selon l’équipe du Guide de l’auto, et ce, pour une troisième année consécutive. C’est grâce à un bon espace intérieur, un équipement généreux, une tenue de route à la hauteur ainsi qu’un V6 de 291 chevaux qui se montre puissant et bien plus doux que certains 4 cylindres turbocompressés de la concurrence.

En vidéo : Combien coûte... le Kia Sportage 2023?