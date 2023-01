Combien coûte... le Kia Telluride 2023?

Depuis son arrivée sur le marché en 2021, le Kia Telluride a reçu de nombreux éloges, sans oublier qu’il est particulièrement populaire auprès du public.

« On a ici une formule à succès qui cible en plein dans le mille une majorité d’acheteurs nord-américains parce que ce véhicule est bon à tout faire », mentionne le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Actualisé pour 2023

L’année-modèle 2023 a reçu quelques changements cosmétiques et des modifications en ce qui concerne les équipements et les moutures. « Kia a complètement redessiné la partie avant et selon la version pour laquelle vous allez opter, la grille de calandre changera », précise le chroniqueur.

Photo: Antoine Joubert

Les phares ont également été revus et le lettrage sur le capot a été retiré. Cinq déclinaisons forment la gamme du Telluride : EX, SX, SX Limited, X-Line et X-Pro. Les deux dernières variantes arborent un look plus aventurier.

Au chapitre de la motorisation, le Telluride conserve le V6 3,8 litres de 291 chevaux et 262 lb-pi de couple. Le tout est jumelé à une transmission à huit rapports et au rouage intégral. La capacité de remorquage s’élève à 5 000 lb et 5 500 lb pour le X-Pro. La consommation d’essence oscille autour de 11,0 L/100 km — une cote raisonnable selon Antoine.

Photo: Antoine Joubert

La qualité au rendez-vous

Assis à bord du VUS, Antoine remarque la qualité de fabrication sans reproche. « C’est un véhicule bien construit, sans craquements ni bruits de caisse. C’est rare dans un utilitaire de ce segment-là ».

Par ailleurs, la conduite est convaincante grâce à la suspension bien calibrée. « On a aussi une direction très précise – ce qui n’est pas nécessairement une habitude chez Kia », souligne l’expert. Sinon, l’habitacle peut accueillir sept ou huit passagers, en fonction de la configuration.

Photo: Antoine Joubert

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Kia Telluride 2023… et dévoile sa gamme de prix!