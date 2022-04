Hyundai Palisade 2023 : nouvelle devanture et technologies améliorées

Hyundai a lancé son gros utilitaire Palisade il y a à peine trois ans et le constructeur coréen le peaufine déjà pour 2023.

Dévoilé aujourd'hui au Salon de l'auto de New York, la dernière itération arbore dorénavant un style extérieur renouvelé avec une devanture qui s’inspire davantage des Tucson et Santa Fe. Des améliorations intérieures ainsi que de nouvelles technologies ont également été apportées pour le maintenir à jour face à ses rivaux.

Mise à jour stylistique

À l'extérieur, le Hyudai Palisade 2023 obtient une devanture au look plus large avec une calandre en cascade flanquée de feux de jour connectés verticalement.

Les phares à DEL ont également été modifiés pour compléter ce bouclier qui offre une présence plus mordante que celui du modèle sortant. Hyundai introduit également un nouvel ensemble de jantes en alliage à rayons multiples de 20 pouces ainsi que des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique. Le reste du design extérieur demeure essentiellement le même.

Photo: Hyundai

L'intérieur du Palisade reçoit également plusieurs modifications. Le tableau de bord présente de nouvelles buses d'aération plus minces qui sont dorénavant connectées pour donner une impression de largeur à l'avant.

Un affichage entièrement numérique prend désormais place derrière le volant. Un nouvel écran du système d'infodivertissement de 12 pouces avec une meilleure résolution trône désormais au sommet du tableau de bord.

Hyundai a également équipé son Palisade d’un nouveau rétroviseur central numérique- une première pour le constructeur-, ainsi que des ports de recharge USB et une recharge sans fil plus. L'interface connectée Blue Link a également été améliorée avec de nouvelles fonctionnalités de navigation et le démarrage à distance qui peut activer le chauffage/ventilation des sièges.

Photo: Hyundai

Un nouveau modèle au look urbain

Pour 2023, le Hyundai Palisade sera disponible en une nouvelle variante baptisée Urban. Celle-ci arbore un look assombri et rejoint les modèles Santa Fe et Tucson Urban. Le Palisade Urban arbore un ensemble de jantes de 20 pouces propres à lui, des carénages avant et arrière spécifiques au modèle, une garniture de porte inférieure d'aspect robuste, une calandre avec une finition plus foncée et un ensemble de rails de toit noirs.

La mécanique demeure la même sous le capot, avec le V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux et 262 lb-pi de couple. Il est relié à une transmission automatique à huit rapports et à la transmission intégrale HTRAC livrable.

La gamme de prix du Hyundai Palisade 2023 sera communiquée un peu plus tard.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des VUS intermédiaires à 3 rangées de sièges