En studio : Acura MDX ou Hyundai Palisade?

Quel petit VUS choisir en 2022?

Je demeure sur la Côte-Nord et je souhaite me procurer l’an prochain ce qui sera mon dernier véhicule, un petit VUS. J’hésite entre Toyota, Subaru et Honda. J’ajoute que je possède actuellement une Honda Civic avec laquelle je n’ai aucun problème. ------------------------ Bonjour Gaétane, D’abord, je me permets de souligner …