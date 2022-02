États-Unis : des Honda Accord et CR-V sous enquête pour freinage involontaire

Après Tesla, c’est au tour de Honda d’être sous la loupe de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis en raison d’un problème de freinage involontaire.

Plus précisément, l’organisme a ouvert cette semaine une enquête ciblant plus de 1,7 million de Honda Accord 2018 à 2019 et Honda CR-V 2017 à 2019 équipés du système de freinage d’urgence automatique.

Le tout survient après que 278 plaintes de consommateurs aient été acheminées à la NHTSA. Ces personnes soutiennent que leur véhicule freine occasionnellement sans avertissement et sans raison, croyant détecter un obstacle avec risque de collision imminente alors que la voie est pourtant dégagée.

Dans certains cas, le freinage se produit à des vitesses relativement élevées et cause un ralentissement brusque. Six des plaintes en question font état de blessures mineures.

Photo: Honda Canada Inc.

Honda n’a pas encore commenté publiquement l’affaire, mais il est possible qu’un rappel soit émis à la suite des conclusions de l’enquête. Le cas échéant, des exemplaires de ces Accord et CR-V au Canada seraient sans doute visés.

À ce jour, il n’existe aucun rappel lié aux freins pour la présente génération de ces deux modèles. L’Accord et le CR-V ont même d’ailleurs obtenu à l’époque la mention « Top Safety Pick » de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) des États-Unis.

En mai 2021, la NHTSA avait enquêté sur plus de 1,1 million de berlines Accord 2013 à 2015 concernant un problème de perte de contrôle lié à la direction. Or, les quelques incidents rapportés étaient des cas isolés et aucun rappel n’a été émis, incluant au Canada.

Et au Québec?

Plus près de chez nous, des conducteurs québécois ont également noté des problèmes similaires. L'un d'entre eux avait d'ailleurs raconté comment son Honda CR-V 2020 avait causé un accident en freinant brusquement. Pour réentendre ses commentaires, écoutez l'extrait audio ci-dessous.