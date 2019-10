Le freinage d’urgence intelligent de Nissan pointé du doigt

On essaie le système de freinage d’urgence de Nissan

On sait que les véhicules modernes comportent de plus en plus de technologies destinées à assurer notre sécurité, et du lot, des systèmes de freinage d’urgence. On a décidé de voir l’efficacité d’un de ces systèmes et nous avons choisi le système de freinage d’urgence et de détection des piétons …