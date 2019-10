Voitures électriques : Nissan travaille sur un rouage intégral

Le freinage d’urgence intelligent de Nissan pointé du doigt

Le freinage d’urgence automatique est-il vraiment efficace? Pourrait-il à la fois être une bénédiction et une malédiction? C’est vrai, le système peut aider à prévenir des collisions et du même coup sauver des vies, mais il se montre parfois trop sensible, avec ou sans raison. Aux États-Unis, la National Highway …