En studio : Nissan Titan, le mal aimé des camions

Toyota Tundra 2019 : un mastodonte docile comme une auto

La camionnette Toyota Tundra n’est certes pas la plus vendue au pays. En revanche, elle brille par l’agrément de conduite qu’elle procure et sa construction soignée. Et ce n’est pas le choix des variantes qui manque! Depuis dix ans, Toyota tente avec la Tundra de se tailler une place dans …