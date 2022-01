Des problèmes de freins pour plusieurs Ford Mustang et Fusion

Ford vient d’annoncer un rappel aux États-Unis concernant près de 200 000 véhicules en raison de feux de freinage qui pourraient ne pas s’éteindre lorsque le conducteur relâche la pédale.

Non seulement ça, mais les modèles équipés d’une boîte automatique pourraient aussi se mettre en position de marche même quand le conducteur n’a pas le pied sur le frein. Dans un cas comme dans l’autre, le risque d’accident augmente.

Le rappel vise certaines Ford Fusion et Lincoln MKZ 2014 à 2015 ainsi que la Ford Mustang 2015 ayant déjà été immatriculées dans une dizaine d’États américains en particulier où la chaleur, l’humidité et l’air salé peuvent détériorer et rompre le contacteur de la pédale de frein qui commande l’interrupteur de feux de freinage.

Photo: Ford Canada

Le nombre d’exemplaires possiblement affectés au Canada n’est pas encore connu. Tout comme au sud de la frontière, ils se retrouveraient dans certaines régions du pays seulement, principalement près des côtes. Le site de Transports Canada devrait publier le rappel dans les prochains jours.

Les propriétaires recevront un avis plus tard cet hiver et devront apporter leur voiture chez un concessionnaire Ford pour faire inspecter le système de la pédale de frein et remplacer le contacteur au besoin.

