Honda Accord 2023 : l’hybride à l’avant-plan

Trois jours après le Pilot 2023 entièrement redessiné, Honda dévoile sa berline Accord de 11e génération, également pour l’année-modèle 2023. Un nouveau design, plus de technologies, une sécurité accrue et de bons changements sous le capot sont au programme.

La nouvelle Honda Accord continuera d’être fabriquée en Ohio (le 1er novembre a d’ailleurs marqué ses 40 ans de production à l’usine de Marysville) et elle arrivera chez les concessionnaires très prochainement.

Nouveau système hybride

Honda s’attend à ce que les modèles hybrides représentent éventuellement 50 % des ventes de l’Accord. Ainsi, parmi les trois versions au menu – EX, Sport et Touring – les deux supérieures emploient un nouveau système hybride de quatrième génération, le même que dans le CR-V hybride 2023.

En combinant un moteur à quatre cylindres de 2 litres à cycle Atkinson avec deux moteurs électriques, la puissance s’élève à 204 chevaux et le couple, à 247 livres-pied. Les cotes de consommation seront toutefois annoncées ultérieurement. Rappelons que le modèle sortant fournissait 212 chevaux et brûlait en moyenne de 5 à 5,5 L/100 km selon la version.

Quant à la version EX de base, elle revient avec le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 litre, mais celui-ci possède un système d’injection directe amélioré, un nouveau convertisseur catalytique actif à froid ainsi qu’un vilebrequin et un carter d’huile à haute rigidité pour réduire le bruit du moteur. Par contre, il continue de générer 192 chevaux et 192 livres-pied de couple.

Déception pour plusieurs, le moteur turbo de 2 litres n’est pas de retour, ni la boîte automatique à 10 rapports. L’unique transmission est de type à variation continue qui, heureusement, a été révisée pour plus de douceur. Elle comprend aussi une programmation Step-Shift qui simule des changements de rapport à l’accélération.

Photo: Honda

Plus robuste, et pas juste en apparence

Plus longue de 9 cm et plus large de 4,5 cm environ, mais avec un empattement et une hauteur identique, l’Accord 2023 adopte une nouvelle posture et un style plus robuste. Sa calandre hexagonale et ses phares redessinés à l’avant lui donnent une allure plus attrayante. Sur les flancs, où apparaissent des jantes de 17 ou 19 pouces, le profil est plutôt similaire et conserve une ligne de relief s’étirant jusqu’à l’arrière. À cet endroit, les nouveaux feux rappellent les berlines allemandes et les sorties d’échappement sont habilement dissimulées.

Photo: Honda

La version Sport se démarque avec quelques accents noirs et trois des six couleurs extérieures disponibles sont nouvelles : gris météorite métallisé, gris nacré urbain et bleu Canyon River métallisé.

Sachez par ailleurs que l’Accord bénéficie maintenant d’un châssis plus solide avec des supports de carrosserie plus rigides et de nouvelles barres de renfort avant, ce qui ne manquera pas d’améliorer la dynamique de conduite. La suspension et la direction ont elles aussi été retravaillées.

Intérieur similaire aux autres Honda

Sans surprise, l’habitacle de l’Accord 2023 change du tout au tout pour adopter un décor similaire à ce qu’on retrouve dans les plus récents produits de la marque (Civic, HR-V, CR-V, Pilot), notamment avec ce grillage horizontal qui dissimule en même temps les bouches d’air. Honda parle d’un volume intérieur (2 911 litres, sans toit ouvrant) et d’un dégagement pour les jambes aux places arrière (1 037 mm) inégalés dans la catégorie. N’oublions pas le coffre de 473 litres.

Photo: Honda

On note de nouveaux sièges avant conçus pour un meilleur confort avec, de série, huit réglages électriques pour le conducteur. Le tableau de bord numérique et personnalisable de 10,2 pouces s’accompagne d’un écran central tactile de 7 ou 12,3 pouces selon la version. Ce dernier présente une interface simplifiée avec moins de menus de même que la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

L’Accord Touring se démarque non seulement avec une sellerie de cuir, mais aussi l’intégration des fonctionnalités Google (une première chez Honda), y compris l’assistant Google, Google Maps et Google Play, de même qu’un affichage tête haute de 6 pouces et une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs. En outre, toutes les Accord peuvent désormais recevoir des mises à jour logicielles à distance.

Sécurité rehaussée

Enfin, un mot sur la sécurité. Tout comme la Civic, la nouvelle Accord 2023 gagne des coussins gonflables avant conçus pour réduire la probabilité de blessures et d’un traumatisme cérébral grave associés à des collisions frontales. Pour la première fois, elle reçoit de série des coussins gonflables pour les genoux et des coussins gonflables latéraux du côté passager à l’arrière.

L’Accord se dote également d’une gamme actualisée de technologies de sécurité et d’assistance au conducteur Honda Sensing, notamment grâce à une nouvelle caméra avec un champ de vision plus large de 90 degrés et un radar grand angle avec un champ de vision de 120 degrés. Le système de surveillance des angles morts a été étendu, avec une portée radar de 25 mètres.

Le système d’assistance dans les embouteillages est une autre nouveauté, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie ont été mis à jour.

