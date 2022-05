Une fête surprise pour un Québécois et sa Honda Accord 1992

Tous les véhicules électriques vendus au Québec

Les automobilistes québécois sont maintenant nombreux à s’intéresser aux véhicules électriques . Bien que la grande majorité des modèles offerts sur notre marché demeurent animés par des moteurs à essence, les électriques prennent une place de plus en plus considérable dans la stratégie de commercialisation des constructeurs. On dénombre aujourd’hui …