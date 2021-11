[VIDÉO] Collections québécoises : les merveilles de Stéphane Dumaine

Un concessionnaire américain demande 96 000 $ pour un Toyota RAV4 Prime

Les hausses de prix dans l’automobile à l’heure actuelle, résultat d’une production et d’une distribution ralenties par la pandémie et différentes pénuries, sont en train de devenir un sérieux problème. Et on pourrait même parler de folie. Bien des concessionnaires n’hésitent pas à afficher leurs véhicules au-dessus des prix de …