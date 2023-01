La nouvelle Honda Accord 2023 coûte plus cher qu’un CR-V

Honda ne fera pas plaisir aux amateurs de voitures ni aux consommateurs dont le budget est plus limité en annonçant les prix de sa nouvelle Accord 2023, qui arrivera chez les concessionnaires en février dans le cas de la version EX à moteur turbo et en avril pour ce qui est des Sport et Touring à motorisation hybride.

La berline intermédiaire japonaise entièrement redessinée s’affiche à partir de 38 780 $, transport et préparation inclus. Il s’agit d’une hausse de plus de 3 300 $ par rapport à 2022… et de plus de 10 000 $ (!) par rapport à il y a cinq ans, lorsque la génération précédente a fait ses débuts.

Ce n’est pas tout : l’Accord coûte désormais plus cher que le CR-V, dont le prix de base tout inclus s’élève à 36 855 $ pour 2023. Rien pour encourager l’achat d'une voiture à la place d'un VUS.

Pour tout cet argent, les clients obtiennent un moteur turbocompressé de 1,5 litre développant 192 chevaux (même puissance qu’avant, mais avec certaines améliorations), un toit ouvrant, le contrôle automatique de la température à deux zones et un siège du conducteur à huit réglages électriques. Des jantes en alliage de 17 pouces gris étain sont également proposées de série.

Maintenant exclusivement hybrides, les Accord Sport et Touring profitent d’un nouveau système plus performant et efficace, qui fournit 204 chevaux et 247 lb-pi de couple tout en consommant 5,3 L/100 km en moyenne. À 42 780 $, la première ajoute des roues de 19 pouces noir Berlina, un grand écran tactile de 12,3 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi qu’un volant chauffant gainé de cuir.

Offrant encore plus de luxe et de technologie, l’Accord Touring se vend à partir de 46 280 $. Elle se démarque avec la première intégration des fonctionnalités de Google par Honda (Assistant Google, Google Maps et Google Play), un affichage tête haute personnalisable, un système audio Bose à 12 haut-parleurs, la recharge sans fil pour téléphones et un point d'accès Wi-Fi 5G. N’oublions pas les sièges avant chauffants et ventilés ni les sièges arrière chauffants.

Photo: Honda

En passant, le nouveau CR-V hybride coûte pour sa part 50 955 $ étant donné qu’il n’est disponible qu’en version haut de gamme Touring.

Mentionnons finalement que toutes les Honda Accord 2023 sont équipées de série d'une gamme plus complète de technologies d'aide à la conduite Honda Sensing, comprenant entre autres une assistance dans les bouchons de circulation et un régulateur de vitesse adaptatif dont le fonctionnement est plus fluide.

Comment les Canadiens vont-ils réagir à cette nouvelle hausse de prix importante chez Honda qui rend l’Accord nettement plus chère que toutes ses rivales? On le découvrira plus tard cette année.

