Honda et Acura : plusieurs nouveautés à venir en 2023 et 2024

Après une année 2022 fort chargée où il a dévoilé notamment ses HR-V, CR-V, Pilot et Accord de nouvelle génération en plus de faire revivre l’Acura Integra au sein de sa marque de luxe, le constructeur japonais Honda nous prépare plusieurs autres nouveautés en 2023 et en 2024.

Question de faire le point, un plan détaillé a été présenté cette semaine. En voici les grandes lignes…

Honda

« L’année du multisegment » n’est pas tout à fait terminée. Le Passport 2024 recevra des changements et, comme la robustesse et l’aventure seront à l’honneur, la version TrailSport sera de retour en offrant des compétences accrues.

Photo: Honda

La camionnette Ridgeline, dont la dernière mise à jour remonte à 2021, proposera elle aussi une version TrailSport pour 2024. Dans son cas, ce sera une première. Honda veut ainsi rivaliser avec les concurrents axés sur la conduite hors route. Pas au même niveau qu’un Chevrolet Colorado ZR2, mais plutôt un Ford Ranger Tremor.

Tel que mentionné mardi, la nouvelle Accord sera en vente le mois prochain en version de base et à partir d’avril pour ce qui est des versions hybrides.

Honda nous confirme également qu’une motorisation hybride sera disponible avec la Civic 2024, tant la berline que le modèle à hayon. Son arrivée sur le marché se fera tôt l’an prochain. Il est question d’un système similaire à celui des Accord et CR-V (204 ch, 247 lb-pi), mais les spécifications pour la compacte de Honda ne seront connues que plus tard cette année.

Photo: Honda

Pour ce qui est du Prologue, le premier VUS 100% électrique de Honda, les précommandes s’amorceront en 2023 juste après son dévoilement et les livraisons suivront en début d'année 2024. Près de son nouveau complexe de véhicules électriques en Ohio, le constructeur y érigera une usine de batteries en partenariat avec LG Energy Solution au coût de plus de 4 milliards $.

Acura

Du côté de la marque de luxe Acura, la berline TLX recevra une mise à jour de mi-mandat, mais on n’en sait pas plus pour l’instant. La nouveauté qui nous intéresse surtout, c’est l’Integra Type S dont la venue se fera au cours de l’été. En plus d’arborer une signature stylistique largement plus racée, elle empruntera le fameux moteur turbocompressé de 2 litres de la dévergondée Honda Civic Type R. Notre collègue Louis-Philippe Dubé en a fait un bref essai au Japon en décembre dernier, alors lisez son compte rendu.

Photo: Honda

Enfin, Acura commencera elle aussi à prendre des réservations en 2023 pour son premier VUS électrique, le ZDX, et les livraisons sont prévues à l’hiver 2024. Tout comme le Prologue, ce modèle a été développé avec l’aide de General Motors. La différence, c’est qu’il offrira une version de performance appelée Type S.

Dernier point mais non le moindre : les ventes du ZDX et de tous les autres modèles Acura électriques qui suivront se feront entièrement en ligne. Les concessionnaires ne s’occuperont donc que du service et de l’entretien.

