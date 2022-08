L’Acura ZDX fait un retour 100 % électrique pour 2024

Acura a annoncé son premier VUS 100% électrique, dans le cadre de l'événement Monterey Car Week, qui sera commercialisé pour 2024. Pour l'occasion la marque a décidé de faire revenir le nom ZDX.

Présenté aux côtés du Concept Precision EV, le ZDX sera le premier modèle de production offrant plusieurs thèmes de la nouvelle conception d’Acura. Développé en collaboration avec General Motors (GM), le ZDX partagera l’architecture électrique Ultium.

Our accelerated path towards electrification begins today with the all-new ZDX⚡️ pic.twitter.com/qMJYWJGFo5