Acura dévoile son concept électrique Precision au Monterey Car Week

C’est dans le cadre de la Monterey Car Week qu’Acura a dévoilé son concept de VUS électrique Precision qui se veut la vision de l’avenir de la marque.

« La Performance conçue avec précision est au cœur de tout ce que nous faisons et le concept de VE Acura Precision incarne cet engagement alors que nous poursuivons notre route vers l’électrification », a dit James Marchand, Vice-président adjoint d’Acura Canada.

Sur le plan esthétique, le prototype s’inspire de la forme et des fonctions uniques des bateaux à moteur de luxe italiens. Ainsi, le Precision a un empattement large et une silhouette expressive. La carrosserie arbore une teinte bleu apogée avec un fini mât.

L’éclairage « Particle Glitch » - un élément stylistique plutôt techno - se trouve sur les carénages avant et arrière se répète aussi sur les rayons des roues de 23 pouces. Par ailleurs, la calandre diamant pentagone et les feux de jour de type « Chicane » s’illuminent également.

« Le concept de VE Acura Precision continue de perfectionner le langage de la conception extérieure “fluide et dynamique” avec un carénage avant prononcé mettant en vedette le carénage illuminé et fluide de nouvelle génération pour un véhicule électrique », a dit Andy Foster, concepteur principal de l’extérieur.

Photo: Acura

Souci écologique

La conception de l’habitacle est axée sur la performance puisqu’elle s’inspire directement de la Formule 1. Cela se traduit notamment par une position de conduite basse et allongée et un volant de type fourche à deux prises.

De plus, l’intérieur a été pensé avec un souci écologique en employant des matériaux durables et écologiques. Parmi ceux-ci, l’habitacle comprend une garniture en plastique recyclé à effet marbre et du cuir de biomasse. En outre, les commandes secondaires du volant ont été fabriquées avec de l’aluminium et de l’acrylique recyclé.

Photo: Acura

« Alors que la définition haut de gamme et de performance évolue afin d’inclure l’utilisation de matériaux durables, nous évaluons des technologies de matériaux nouvelles et innovatrices afin d’inspirer nos clients, réduire notre empreinte carbone et permettre à la marque de réévaluer la perception de la qualité », a dit Gypsy Modina, concepteur principal des couleurs, des matériaux et des finis.

Deux modes de conduite

Le concept Acura Precision présente aussi la nouvelle génération d’IHM, un écran incurvé large, tactile et transparent. Au démarrage du véhicule, les graphismes « Particle Glitch » reflètent les détails extérieurs du véhicule.

Photo: Acura

Par ailleurs, le conducteur pourra choisir entre deux modes de conduite. Le mode Instinctif permet de maximiser le plaisir de conduite, notamment en dynamisant l’habitacle avec des instruments numériques de type course et un éclairage ambiant rouge.

À l’inverse, le mode Salon Sprirituel rétracte le volant et change l’environnement grâce à une projection animée « sous l’eau » afin de permettre au conducteur de relaxer et faire le plein d’énergie.

Photo: Acura

Bien que le concept Acura Precision utilise le langage de conception future, il faudra attendre 2024 pour que les projets d’électrification de la marque se concrétisent. À suivre!