L'Acura Integra aura une version Type S en 2024 et on en a fait l'essai au Japon

La réputée Acura Integra a été réanimée pour l’année-modèle 2023, au grand bonheur des amateurs du modèle. Mais son retour tant attendu ne s’est pas déroulé sans controverse, la successeure ne cochant pas toutes les cases des critères des puristes.

Le choix de lui donner une configuration berline à hayon est pour certains discutable, mais également celui de l’animer par le quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre de la Honda Civic accompagné d'une transmission à variation continue… Deux éléments qui rompent un peu avec ce que nous connaissons de l’Integra de la fin du dernier millénaire. Et même si elle peut être livrée en version A-Spec qui rehausse son style et sa dynamique d’un cran, ceux qui ont l’emblème Integra tatoué sur le cœur sont demeurés sur leur appétit.

Aujourd’hui, nous pouvons officiellement vous annoncer qu’une variante haute performance Type S de l’Integra débarquera pour l’année-modèle 2024. En plus d’arborer une signature stylique largement plus racée, elle empruntera le fameux moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui se trouve sous le capot de la dévergondée Honda Civic Type R. Ce bloc survitaminé sera jumelé à une boite manuelle à six rapports exclusive qui canalisera la puissance aux roues avant via un différentiel à glissement limité. Acura nous promet que ce moulin développera plus de 300 chevaux – sans pour autant partager le chiffre exact. Idem pour le couple…

Le Guide de l’auto s’est rendu au centre de recherche et développement de Honda à Tochigi, au Japon, pour faire un court essai préliminaire d’un prototype de cette Acura Integra Type S 2024.

Photo: Acura

Camouflée à vive allure sur le circuit de développement de Tochigi

C’est un prototype d'Acura Integra Type S 2024 entièrement vêtu d’un motif de camouflage qui nous a été confié sur le circuit de développement en forme d’ovale de Honda, circuit qui adopte une inclinaison prononcée dans ses quatre virages. Difficile de déterminer à quel niveau les dimensions de ce prototype diffèrent de l’Integra normale, mais il nous a été très facile d’apercevoir la calandre inférieure qui diffère, ainsi que les gros étriers Brembo qui se cachent derrière les jantes. Flanqué de diffuseurs de chaque côté, l’échappement triple à l’arrière est un autre élément emprunté à Honda Civic Type R.

Sur le plan de la sonorité, cet échappement assure une symphonie rauque et débordante de caractère, agrémentée d’une pétarade similaire à celle émise par modèles de la lignée N chez Hyundai.

Photo: Acura

Notre essai était limité à deux tours de piste accompagné d’un représentant de la marque, mais nous avions carte blanche sur la vitesse et la rapidité avec laquelle nous nous rendions au limiteur fixé électroniquement à un peu plus de 200 km/h.

Tout comme l’extérieur, l’habitacle de notre cobaye s’est également avéré plutôt prude, étant presque entièrement recouvert de plastiques opaques pour ne pas révéler les détails sur la finition qui n’était probablement pas complétée. Or, le levier de changement de vitesse surmonté d’un pommeau métallique identique à celui que l’on retrouve dans la Civic Type R était bien en évidence dans la console centrale, tout près du conducteur.

La course résolument courte entre les rapports a permis des accélérations vives jusqu’à la vitesse de croisière, le tout agrémenté du système de correspondance du régime (Rev Match). La performance du 2,0 litres turbocompressé est phénoménale, avec un délaiminimal à bas régime et l’absence totale d’effet de couple à l’avant. À haute vitesse, on profite de reprises surprenantes, même en 5e vitesse, où l’Integra Type S délivre encore amplement de « jus » à l’accélérateur.

Sur le plan de la stabilité, la direction nous a fourni un bon ressenti donnant un aperçu de la nervosité et de la sensibilité de la Type S. Même si les virages empruntés n’étaient pas très prononcés, la précision était palpable.

Photo: Acura

Les pièces du puzzle se rassemblent

L’idée d’une Integra Type S qui emprunte des éléments clé de l’Integra Type R d’antan comme les performances supérieures, la couleur blanche « Championship » et les bancs Recaro étreignants avec des surpiqures rouges nous fait rêver.

Nous convenons qu’il est difficile de trouver des défauts (et de plus amples qualités) avec une rencontre aussi courte. Mais cet avant-goût servi sur la terre natale de l’Integra nous a donné une idée de ce que nous réserve Acura pour cette Type S, mais également comment la marque tente de s’orienter pour satisfaire les puristes. Un essai intégral sera de mise pour déterminer si celle-ci est compétitive, mais également si elle pourrait devenir une successeure spirituelle de la Type R.

Plus d’informations sur les caractéristiques, spécifications et données sur le prix et la disponibilité seront publiées au cours des prochains mois.

En vidéo : Pourquoi la nouvelle Acura Integra fait-elle autant jaser?