Combien coûte... le Honda CR-V hybride 2023?

Le Honda CR-V se renouvelle pour 2023, et il débarque enfin avec une mouture hybride sur le marché canadien.

« On arrive avec une seule version hybride pour cette année. Il s’agit du modèle Touring qui se situe au sommet de la gamme », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. Le CR-V se décline aussi en variantes LX, Sport et EX-L, mais avec un moteur thermique uniquement.

Nouvelle génération

Le Honda CR-V 2023 est plus massif que par le passé, ce qui lui confère un espace utilitaire accru. En effet, il possède un volume de coffre de 1 113 litres et 1 028 litres pour l’hybride.

Photo: Julien Amado

Sur le plan stylistique, les nuances sont mineures entre les versions. « Quelques changements esthétiques différencient le CR-V Touring par rapport aux autres versions, notamment les jantes noires et les prises d’air au bas du pare-chocs », précise Antoine.

Les principales distinctions se trouvent à bord de l’habitacle, puisqu’il s’agit d’une mouture plus cossue. La sellerie de cuir, le toit ouvrant, le système audio Bose et la navigation intégrée font partie des éléments inclus au modèle hybride.

Photo: Julien Amado

Plus raffiné

Les modèles à essence équipent un moteur quatre cylindres 1,5 litre turbo de 190 chevaux, alors que la variante hybride jumèle un moulin de 2,0 litres avec un moteur électrique. « Cette une motorisation intéressante puisqu’elle produit 204 chevaux et 247 lb-pi de couple — ça fait toute la différence », souligne Antoine.

Photo: Julien Amado

En effet, Honda estime une consommation d’essence mixte de 6,4 L/100 km avec l’hybride. Mais l’expert note le raffinement du CR-V face à son concurrent principal, le Toyota RAV4. « On a un véhicule qui est plus silencieux et plus confortable que le RAV4. Évidemment, [le Honda] est plus moderne ».

Antoine se désole toutefois de la capacité de remorquage du CR-V hybride — uniquement de 1 000 lb —, alors que le 1,5 turbo peut tirer jusqu’à 1 500 lb.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Honda CR-V hybride 2023… et dévoile sa gamme de prix!