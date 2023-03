Honda dévoile un CR-V Hybride de course avec 800 chevaux

Comme vous le savez peut-être, les voitures de la série IndyCar passeront à l’hybride en 2024. En guise d’aperçu, Honda Performance Development (HPD), la division nord-américaine de sport motorisé du constructeur japonais Honda, vient de dévoiler un véhicule expérimental absolument hallucinant qui mise sur la puissance de l’électrification.

Surnommé « The Beast », il s’agit d’un CR-V hybride hautement modifié qui a été conçu en Californie par une équipe d’ingénieurs de HPD et fabriqué en Ohio par l’écurie Honda of America Racing Team (HART). Il sera présenté officiellement au public lors du Grand Prix de St. Petersburg en Floride ce weekend.

La motorisation n’a rien à voir avec le CR-V hybride de production puisqu’elle fait appel au V6 biturbo de 2,2 litres utilisé en IndyCar. Idem pour la transmission XTRAC à six rapports, d’ailleurs. Le moteur s’alimente de carburant de course 100% renouvelable développé par Shell. De son côté, le moteur électrique tire son énergie d’un supercondensateur de la compagnie Skeleton Technologies.

La puissance totale s’élève à 800 chevaux, mais Honda ne précise ni le couple ni les temps d’accélération, malheureusement. On peut affirmer sans se tromper que la machine est hyper rapide et explosive.

Le châssis tubulaire en acier chromoly est ancré par une suspension adaptée de l’Acura NSX GT-3 Evo22 à l’avant et de la Dallara IR-18 à l’arrière. C’est la même chose avec les freins Brembo dont le diamètre des disques mesure respectivement 380 mm et 355 mm. Les roues de 20 pouces, d’autre part, s’enveloppent de pneus ultra haute performance Firestone Firehawk Indy 500.

Et puis, il y a la flamboyante carrosserie, dont les éléments graphiques sont inspirés de la motorisation hybride, la transition du bleu au rouge soulignant les deux sources d’énergie. Si la partie supérieure incluant le toit et la fenestration est identique au nouveau CR-V (outre le fait qu’elle s’articule vers l’arrière pour exposer les composantes motrices, bien sûr), tout le bas est en fibre de carbone, allant du gros becquet avant jusqu’à l’énorme aileron arrière en passant par les ailes élargies et ajourées, les jupes latérales et les demi-portières à ouverture papillon.

Photo: Honda

Le résultat final est un design qui rappelle des bolides GT et de rallye des années 1980 et 1990. L’habitacle, lui, est complètement dépouillé et transformé pour un usage de course automobile.

Le CR-V hybride de course de Honda fera plusieurs autres apparitions publiques et démonstrations en piste tout au long de l'année 2023. Plus près de nous, il sera notamment présent au Indy Toronto du 14 au 16 juillet. En attendant, ne manquez pas la vidéo ainsi que notre galerie de photos au haut de la page.

Et comme vous l'aviez sans doute déjà deviné, Honda n’a pas l’intention de lancer une quelconque version haute performance du CR-V ou du CR-V hybride dans un avenir rapproché.

