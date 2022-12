En vidéo : Antoine Joubert présente le Honda CR-V 2023

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a présenté le nouveau Honda CR-V 2023.

« On a vendu 51 000 CR-V au Canada l’année passée, contre 43 000 Civic. C’est un véhicule qui est très populaire », mentionne Antoine. Le VUS a énormément évolué depuis son introduction sur notre marché, poursuit-il.

Nouvelle génération

Le CR-V revient sous une nouvelle mouture en 2023. Son design arbore des lignes épurées, même si elles demeurent plutôt génériques. D’ailleurs, le véhicule est plus spacieux par rapport à l’ancienne itération.

Photo: Antoine Joubert

« Pour la première fois, on arrive avec une version hybride sur le marché canadien », explique Antoine. Le CR-V hybride était déjà commercialisé aux États-Unis, mais pas chez nous.

Sur le plan mécanique, cette déclinaison hybride est animée par un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres qui travaille avec un moteur électrique. Ensemble, ils produisent 204 chevaux et 247 lb-pi, et le tout est jumelé au rouage intégral.

Photo: Antoine Joubert

Plusieurs versions

En optant pour un moteur thermique de 1,5 litre turbocompressé de 190 chevaux, le consommateur peut choisir entre plusieurs déclinaisons : LX (traction), LX (traction intégrale), Sport et EX-L. L’hybride se situe au sommet de la gamme (Touring) à plus de 50 000 $.

Photo: Antoine Joubert

Sinon, Antoine souligne la qualité de fabrication et l’habitacle silencieux. « Le véhicule est bien insonorisé aussi, donc il y a de beaux avantages à ce chapitre. Il est plus confortable et plus stable. On est extrêmement bien installé », note l’expert.

Pour plus de détails comme les prix, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.