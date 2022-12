Honda CR-V vs Mazda CX-5 2023 : comparons les chiffres

Le populaire Honda CR-V se renouvelle pour 2023 offre désormais une version hybride, tandis que le Mazda CX-5 poursuit son cheminement sans changement majeur.

Dans un segment aussi compétitif, les deux VUS compacts japonais se démarquent chacun à leur manière. Comment se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : égalité

Photo: Antoine Joubert

La gamme du Honda CR-V est composée d’un moteur à quatre cylindres de 1,5 litre turbocompressé qui produit 190 chevaux et 179 lb-pi de couple. En optant pour la variante Touring — la plus huppée —, le consommateur a droit à un moteur hybride de 2,0 litres d’une puissance de 204 chevaux et 247 lb-pi de couple. Les rouages à traction et intégral sont offerts.

Du côté de Mazda, l’ensemble des modèles sont animés par un bloc à quatre cylindres de 2,5 litres atmosphérique développant 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. Avec la mouture Sport, il est possible d’avoir une version turbocompressée du 2,5 litres. La cavalerie grimpe à 227 chevaux et le couple à 310 lb-pi (octane 87).

Nous ne décernons pas de gagnant dans cette catégorie, puisque les moteurs de base sont similaires. Par ailleurs, Mazda commercialise un moteur plus performant, alors que Honda propose un moulin hybride. On a donc affaire à des stratégies biens différentes de la part de ces deux constructeurs nippons.

Consommation : avantage Honda CR-V

Photo: Antoine Joubert

Avec sa technologie hybride et son plus petit moteur à essence, le CR-V l’emporte au chapitre de la consommation. Avec le moteur de 1,5 litre turbo, il brûle entre 7,8 et 8,4 L/100 km. Cette donnée baisse à 6,4 L/100 km pour l’hybride. Assoiffé, le CX-5 boit de 9,0 (2,5 litres) à 9,8 (2,5 turbo) L/100 km.

Côté pratique : égalité

Photo: Guillaume Rivard

Le Honda CR-V possède un habitacle plus grand. Par conséquent, le volume du coffre atteint 1 113 litres et monte jusqu’à 2 166 litres avec les sièges rabattus. Ces données sont légèrement inférieures pour l’hybride, soit : 1 028 et 2 030 litres. Quant au Mazda, ces valeurs sont établies à 871 litres et 1 680 litres.

En revanche, le CX-5 est plus maniable en ville grâce à son diamètre de braquage de onze mètres, contrairement à douze mètres pour le CR-V. Toujours en faveur du Mazda, sa capacité de remorquage est plus intéressante également.

En effet, toutes les moutures peuvent tirer jusqu’à 907 kg (2 000 lb). Pour le CR-V, ça varie de 453 kg (999 lb) pour l’hybride à 680 kg (1 500 lb) pour le moteur 1,5 turbo. Bref, le Honda CR-V est plus spacieux, mais le Mazda CX-5 a une capacité de remorquage supérieure et une meilleure maniabilité. Il s’agit ici d’une question de préférence.

Sécurité : égalité

Photo: Mazda

Au sujet de la sécurité, le Mazda CX-5 détient la distinction Top Safety Pick + 2022 de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Il faudra attendre avant de connaître les cotes du CR-V, puisqu’il s’agit d’une nouvelle génération.

En ce qui concerne les technologies, le CR-V emploie la suite Honda Sensing , alors que le CX-5 utilise les caractéristiques de sécurité active et passive i-Activsense. De série, les deux véhicules comprennent essentiellement les mêmes éléments : le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique, le système de suivi de voie, l’alerte de circulation transversale arrière et le système de surveillance des angles morts.

Intégration technologique : égalité

Photo: Louis-Philippe Dubé

Vous retrouverez principalement les mêmes technologies à bord des deux véhicules : instrumentation munie d’un écran de sept pouces, système audio Bose optionnel à dix (Mazda) ou douze (Honda) haut-parleurs, recharge par induction en option, Apple CarPlay et Android Auto et plusieurs ports USB.

Sur certains modèles Honda, il est possible d’avoir la connectivité Wi-Fi alimentée par un modem. Sinon, l’infodivertissement est servi par un moniteur de sept ou neuf pouces pour le CR-V, tandis qu’il mesure 10,25 pouces dans toutes les versions du CX-5.

Prix : avantage Mazda CX-5

Photo: Mazda

Le Mazda CX-5 est offert à un prix de départ plus alléchant que le Honda CR-V. De plus, le CX-5 possède plus de déclinaisons, octroyant un vaste choix pour le consommateur. Quant au CR-V, il est le seul avec une motorisation hybride. Malheureusement, il faut se procurer le modèle Touring à près de 50 000 $ pour y avoir accès.

Honda CR-V :

LX (TA) : 34 790 $ LX (TI) : 37 590 $ Sport (TI) : 41 490 $ EX-L (TI) : 43 390 $ Touring Hybrid (TI) : 48 890 $

Mazda CX-5 :

GX : 31 250 $ GS : 34 800 $ Groupe Confort GS : 36 900 $ Édition Kuro : 38 600 $ GT : 39 850 $ Sport : 41 050 $ Sport avec moteur Turbo : 43 250 $ Signature : 44 250 $

(Notez que tous les prix sont au PDSF)

Garanties : avantage Mazda CX-5

Photo: Mazda

Mazda propose des garanties plus intéressantes que celles de Honda :

Couverture de base :

Mazda : 3 ans/kilométrage illimité

Honda : 3 ans/60 000 km

Groupe motopropulseur :

Mazda : 5 ans/ kilométrage illimité

Honda : 5 ans/100 000 km

Contre la perforation :

Mazda : 7 ans/kilométrage illimité

Honda : 5 ans/kilométrage illimité

Concernant les composantes hybrides pour le CR-V, elles sont couvertes sur une période de huit ans ou 160 000 kilomètres, selon la première occurrence.