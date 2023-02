Pénurie de puces : des Honda CR-V moins chers et moins sécuritaires

Bien que la situation s’améliore dans la chaîne d’approvisionnement, les constructeurs automobiles continuent de faire face à une pénurie de semi-conducteurs, ces précieuses puces électroniques nécessaires au fonctionnement d’une foule de systèmes et de technologies de bord.

Un récent exemple nous vient de Honda, qui se voit forcé de produire des CR-V 2023 sans les fonctions de surveillance des angles morts et de circulation transversale arrière sur trois différentes versions.

« Cette mesure est importante pour les consommateurs canadiens, car elle permettra de maintenir la disponibilité du CR-V pour répondre à la demande des clients et de proposer les modèles concernés à un prix inférieur », a répondu un porte-parole de Honda Canada au Guide de l’auto.

Les CR-V affectés sont les LX 2WD, LX AWD et Sport. C’est ce qui explique l’apparition des versions LX-B 2WD (36 305 $, transport et préparation inclus), LX-B AWD (39 105 $) et Sport-B (43 005 $) sur le configurateur en ligne de Honda. Elles affichent toutes un prix réduit de 550 $ étant donné l’absence des systèmes de sécurité en question.

Photo: Antoine Joubert

Notez par contre que la surveillance des angles morts et de circulation transversale arrière demeurera en équipement de série sur la version haut de gamme EX-L ainsi que sur le CR-V Touring, le seul doté de la motorisation hybride au Canada.

La mesure vaut pour le reste de l’année-modèle 2023, mais ça pourrait changer. « Comme la situation de l'approvisionnement et des pièces demeure fluide, nous continuerons à surveiller la situation et à ajuster les plans au besoin, nous dit-on. Honda Canada communiquera des renseignements à jour sur la disponibilité au fur et à mesure que la situation évoluera et que les prochains modèles seront lancés. »

Le Honda CR-V 2023 demeure un très bon véhicule, à n’en pas douter, mais quand même plus cher que la concurrence. Aux yeux de notre équipe, les Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson et Kia Sportage sont tous de meilleurs achats dans la catégorie des VUS compacts cette année, notamment en raison d’un rapport qualité-équipement-prix plus intéressant.

