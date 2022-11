Honda produira un CR-V à hydrogène en 2024

Alors que les constructeurs s'efforcent de trouver toutes les solutions possibles pour faire le saut vers l’électrification, toutes les technologies dites « vertes » sont sur la table. Et si l'hydrogène n'est pas la technologie la plus certaine à l'heure actuelle, quelques constructeurs s'y intéressent tout de même, car elle offre certains avantages par rapport à l'approche électrique typique à batterie.

Honda est l'un de ces constructeurs qui développent des véhicules d'essai à pile à combustible depuis deux décennies. Certains de ces véhicules ont atteint le stade de production et ont été offerts au public, mais la majorité a trouvé sa vocation au sein de flottes gouvernementales dans des projets spéciaux de recherche et développement.

Aujourd'hui, le constructeur japonais a annoncé qu'il allait amorcer la production de véhicules à pile à combustible à hydrogène en sol américain dès 2024, et ça va commencer avec nul autre que le très populaire utilitaire Honda CR-V. Le Performance Manufacturing Center (PMC), situé dans l'Ohio, servira d’usine pour cette nouvelle initiative. Et étant donné que Honda a signé un accord de collaboration à long terme avec General Motors pour co-développer la prochaine génération de systèmes de piles à combustible et de technologies de stockage de l'hydrogène, nous aurons peut-être la chance de voir les entrailles de ce CR-V sous le capot d’un véhicule GM dans le futur.

Photo: Antoine Joubert

Un Honda CR-V qui combine les technologies FCEV et BEV

Ce CR-V ne sera toutefois pas un véhicule à hydrogène typique. Il intégrera à la fois les technologies hydrogène et à batterie, ce qui le rendra plus adapté au contexte actuel où les stations-service à hydrogène sont rares, voire inexistantes. Il comprendra donc une batterie au lithium-ion de bonne taille qui pourra être rechargée à la maison ou sur borne de recharge rapide, combinant ainsi les capacités de ravitaillement rapide de la pile à hydrogène avec la relative commodité d’un véhicule électrique à batterie.

Côté configuration, on peut imaginer que la pile à hydrogène sera montée à l'avant dans le compartiment moteur, avec une batterie dans le plancher et des réservoirs d'hydrogène à l'arrière. Tout cela devrait alimenter deux moteurs électriques.

Photo: Louis-Philippe Dubé

De gros investissements

Honda a investi plus de 14 millions de dollars dans les réseaux de ravitaillement en hydrogène de Californie, et d'autres constructeurs comme Toyota ont également poussé leurs propres investissements aux États-Unis afin de soutenir l'initiative d'infrastructure. Mais il y a encore beaucoup à faire.

« Honda s'est fixé pour objectif de réaliser la neutralité carbone d'ici 2050 et l'électrification complète de notre gamme de véhicules d'ici 2040 est essentielle pour y parvenir », a déclaré Gary Robinson, vice-président, planification de produits automobile chez Honda. « Alors que nous accélérons notre plan de production de VÉ à batterie aux États-Unis, nous allons également commencer la production en faible volume de véhicules électriques à pile à combustible ici même afin d'explorer davantage leur grand potentiel dans le cadre d'un avenir durable. »

Le Honda FCX a été le premier véhicule à pile à combustible produit en série au monde, lancé aux États-Unis et au Japon en décembre 2002. En 2008, Honda récidivait avec la Clarity à pile à combustible à hydrogène, berline qui a été mise au rencart en 2021. Au Canada, cette version à hydrogène de la Clarity n'a jamais été commercialisée,

Les informations sur ce nouveau CR-V « FCBEV » (si on peut l’appeler ainsi) devraient arriver au compte-gouttes au cours des prochains mois, car les données sur les performances, la taille de la batterie et l'efficacité demeurent inconnues au moment d'écrire ces lignes.

En vidéo: Antoine Joubert présente le nouveau Honda CR-V 2023