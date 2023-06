Honda ajoute un CR-V hybride moins cher à sa gamme

Honda a raté son coup en offrant finalement son CR-V hybride au Canada avec la nouvelle génération lancée pour 2023. La seule version disponible avec cette motorisation, la Touring, trône au sommet de la gamme et coûte une petite fortune, de quoi décourager les conducteurs qui désirent simplement sauver de l’argent.

Bonne nouvelle : un CR-V hybride un peu moins cher est ajouté au menu pour l’année-modèle 2024. Les premiers exemplaires commencent à arriver chez les concessionnaires ce mois-ci.

Ainsi, la version EX-L peut désormais être commandée non seulement avec le moteur turbo de 1,5 litre (190 chevaux, 179 lb-pi), mais aussi avec le système hybride de Honda de quatrième génération (204 chevaux, 247 lb-pi). Non branchable, ce dernier exploite un quatre cylindres atmosphérique de 2 litres et deux moteurs électriques, abaissant la consommation d’essence moyenne du CR-V de 8,4 à 6,4 L/100 km.

Il faut rappeller que l’objectif de Honda est de éraliser plus de la moitié des ventes de CR-V en modèles hybrides.

Photo: Honda

Le CR-V EX-L hybride 2024 débute donc à 46 275 $, sans compter les frais de transport et de préparation. C’est seulement 2 000 $ de plus que son équivalent à essence, mais 3 500 $ de moins que le CR-V Touring en question.

L’équipement comprend des sièges en cuir, un siège passager avant à commande électrique, des capteurs de distance de stationnement avant et arrière, un hayon à ouverture assistée et un écran tactile de 9 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Les garnitures extérieures noires, les embouts d’échappement rectangulaires et les roues noires de 18 pouces ajoutent du style. Bien sûr, le rouage intégral est également de mise.

Pour ceux qui recherchent un CR-V plus abordable, la gamme 2024 débute avec la version LX-B 2RM à 35 125 $. Il faut ajouter 2 800 $ pour deux roues motrices supplémentaires. Quant au CR-V Sport, son prix commence à 42 075 $.

Sachez que le CR-V reste plus dispendieux que la grande majorité de ses concurrents directs, incluant son ennemi juré qu’est le Toyota RAV4.

En vidéo : Essai complet du Honda CR-V hybride 2023