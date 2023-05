Honda fabrique son 10 millionième véhicule au Canada

Honda, qui est devenu en 1986 le premier constructeur automobile japonais à fabriquer des véhicules au Canada, a atteint cette semaine un plateau historique d’envergure en assemblant son 10 millionième exemplaire à Alliston, en Ontario. Il s’agissait d’un CR‑V Touring Hybrid 2023.

« Cette réalisation témoigne du travail acharné, de l’engagement et du dévouement de générations d’associés de Honda of Canada Manufacturing (HCM). Je tiens à les remercier et à les féliciter pour ce jalon historique, a déclaré Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada. Depuis 1986, HCM est un chef de file dans le domaine de la fabrication et de la production automobile au Canada et l’une des installations les plus importantes de Honda à l’échelle mondiale. Elle est un pilier de l’économie locale et de la communauté depuis des décennies et le restera pour les générations à venir. »

En 37 ans, Honda a produit de nombreux modèles à Alliston, incluant des Accord, Odyssey, Pilot et Ridgeline ainsi que Acura EL, CSX, MDX et ZDX. Les deux usines de véhicules produisent actuellement des Honda CR‑V (à essence et hybrides) et Civic (berline et Si).

Photo: Honda

D’ailleurs, l’usine 2 est aujourd’hui, à l’échelle mondiale, le principal lieu d’assemblage pour le nouveau CR‑V 2023 de 6e génération. C’est également l’usine principale en Amérique du Nord pour le CR‑V Hybrid 2023.

Une troisième usine, qui a démarré ses activités en 2008, fabrique des moteurs quatre cylindres de 2 litres pour la Civic. Elle en a produit plus de 2 millions à ce jour.

Rappelons que le CR-V est confortablement installé depuis plusieurs années au deuxième rang des VUS les plus vendus au Canada, derrière le Toyota RAV4. Quant à la Civic, elle a été devancée en 2022 par la Toyota Corolla, mettant ainsi fin à son règne de championne des ventes depuis 24 ans.

En vidéo : Essai complet du Honda CR-V hybride 2023