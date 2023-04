Honda annonce la venue d’un VUS intermédiaire électrique en 2025

Honda accuse un sérieux retard dans la course aux véhicules électriques. Après avoir longtemps misé comme Toyota sur les hybrides, le constructeur japonais lancera finalement un premier modèle 100% électrique sur le marché nord-américain en 2024. Il s’agit d’un VUS appelé Prologue, que vous voyez ici sur les images et dont le dévoilement officiel est attendu plus tard cette année.

Aujourd’hui, dans le cadre d’une mise à jour de ses plans d’électrification à l’échelle mondiale, Honda a confirmé qu’un second véhicule électrique, de taille « intermédiaire à grande », sera en vente chez nous à partir de 2025 (un an plus tôt que prévu). La compagnie n’a pas clairement dit qu’il s’agirait d’un VUS, mais on le devine bien.

Contrairement au Prologue, conçu en partenariat avec GM et utilisant la plateforme Ultium de ce dernier (tout comme le futur Acura ZDX 2024), le nouveau modèle sera construit sur une architecture maison développée spécifiquement pour les véhicules électriques de Honda et baptisée « e:Architecture ».

Photo: Honda

Bien que les détails manquent pour l’instant, on imagine ce VUS avec trois rangées de sièges, donc une alternative au Kia EV9 2024 et au futur Hyundai IONIQ 7. La production se fera en Ohio, aux États-Unis, Honda ayant prévu d’investir 700 millions $US (environ 955 millions $CA) pour rénover et réoutiller ses usines de véhicules de Marysville et d’East Liberty ainsi que son usine de moteurs d’Anna en vue de fabriquer des véhicules électriques.

Une nouvelle coentreprise avec LG Energy Solution a aussi été créée pour établir une usine de batteries en Ohio. Ici, on parle d’un investissement qui pourrait atteindre 4,4 milliards $US (environ 6 milliards $CA). La construction devrait se terminer d’ici la fin de 2024.

À plus long terme, soit à partir de 2027, Honda fera encore une fois équipe avec GM pour fabriquer et commercialiser une nouvelle série de véhicules électriques abordables. On demeure toutefois en attente de précisions sur ceux-ci.

L’objectif du constructeur est de vendre environ 500 000 véhicules électriques en Amérique du Nord d’ici 2030.

En vidéo : essai complet du Honda CR-V hybride 2023