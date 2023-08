Photo: Nissan, Toyota, Ford, Kia

Un coup d’œil aux chiffres de ventes met en exergue que plus de 80% des véhicules neufs vendus sont considérés comme des VUS. Or, les catégories de VUS sont très larges et éparses. Bien qu’il soit une espèce de sous-compacte surélevée, le Kia Soul en est un, tout comme le Chevrolet Suburban qui accueille 9 occupants et dérive d’une camionnette pleine grandeur.

Sans être un gros pollueur, un VUS consomme davantage de carburant qu’une voiture de taille et de puissance équivalentes. Après les 10 voitures qui consomment le moins d'essence, voici donc les 10 véhicules utilitaires les plus écoénergétiques en vente en 2023. Il y en a pour tous les goûts, des VUS urbains aux intermédiaires à trois rangées de sièges dotés d’une motorisation hybride. Les données proviennent de Ressources naturelles Canada (RNC).

Note : L’abandon du Nissan Rogue à deux roues motrices en cours d’année 2023 l’a disqualifié de ce palmarès.