Le prochain Nissan Kicks sera retardé, voici pourquoi

Le Nissan Kicks est le plus populaire des petits multisegments à vocation urbaine au Canada, c’est-à-dire ceux qui n’offrent pas de rouage intégral en option. La compagnie lui a ajouté une édition spéciale pour 2023, mais l’arrivée d’un Chevrolet Trax complètement transformé et beaucoup plus attrayant promet de lui donner beaucoup de fil à retordre.

On se rappelle que le Kicks a vu le jour en 2018, alors à quand une nouvelle génération? Tout indique maintenant que ce ne sera pas avant l’été prochain, comme modèle 2025.

Des sources bien informées ont raconté au site Automotive News que la production du futur Kicks à l’usine mexicaine d’Aguascalientes débutera non pas en décembre de cette année mais plutôt en juin 2024. Les livraisons suivront peu de temps après.

Pourquoi ce retard? Il semblerait que le Kicks en préparation ait du mal à passer les tests de sécurité pour collisions. De plus, toujours selon les mêmes sources, un vol de pièces et d’outillage chez l’un des fournisseurs de Nissan au Mexique ralentirait le processus de lancement d’au moins cinq mois.

Photo: Nissan

Un porte-parole américain de Nissan a confirmé le délai, évoquant des « facteurs imprévus en dehors du contrôle de la compagnie ». Il a assuré que ceci n’affectait aucunement la disponibilité du Kicks actuel.

Très abordable (à partir de 24 369 $, transport et préparation inclus), le Kicks est un produit extrêmement important pour Nissan, surtout dans un contexte d’inflation et de taux d’intérêt élevés. Ses ventes américaines ont augmenté de 28% aux États-Unis lors du deuxième trimestre de 2023 (mais baissé de 11% au Canada).

La prochaine génération jouera un rôle encore plus capital étant donné que le Qashqai s’apprête à tirer sa révérence en Amérique du Nord, laissant un vide à combler dans la gamme. Attendez-vous à un Kicks un peu plus volumineux, plus haut et plus puissant, avec un rouage intégral en option. Son design sera inévitablement plus moderne, peut-être même avec des détails inspirés du multisegment électrique Ariya.

