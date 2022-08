Devrais-je faire traiter mon Nissan Kicks contre la rouille?

Je viens de me procurer un Nissan Kicks 2022. Devrais-je faire traiter mon nouveau véhicule contre la rouille? Dois-je attendre à la deuxième année ou je peux le faire traiter dès maintenant?

-------------------------

Bonjour Nathalie,

Effectivement, nous vous recommandons de protéger votre véhicule contre la rouille si vous désirez le conserver longtemps en bon état.

Nous vous suggérons de ne pas opter pour l’antirouille proposé par votre concessionnaire, mais plutôt de vous rendre dans un atelier spécialisé. Vous pouvez opter pour de l’antirouille à l’huile ou à la graisse. Puis, chaque année, vous pourriez faire faire des retouches afin que votre véhicule continue d’être adéquatement protégé. Méfiez-vous traitements antirouille électroniques.

Sachez qu’il n’est jamais trop tôt pour protéger son véhicule. Il n’est jamais trop tard non plus à moins que la corrosion soit performante. Qui plus est, à une époque pourtant pas si lointaine, les véhicules Nissan étaient particulièrement sensibles à la corrosion.

D’ailleurs, ce serait une bonne idée de faire appliquer la protection pendant l’été afin d’avoir une meilleure adhésion du produit sur les panneaux de carrosserie.

Avant de vous déplacer dans un atelier, assurez-vous que votre véhicule est propre et que le soubassement l’est également. Sans quoi, l’antirouille emprisonnera les saletés.